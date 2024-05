A Milano volano le compravendite immobiliari per investimento (e si paga in contanti)

Il mattone è il miglior investimento. È il leit motiv in auge da decenni, secondo cui acquistare una casa sarebbe la miglior scelta strategica per le proprie finanze. E sembrerebbe che a Milano il trend sia confermato. Il capoluogo meneghino registra tra i più alti tassi di acquisto immobiliare per investimento: Milano è al terzo posto con il 35% sotto solo a Pavia e Mantova. Un dato in aumento rispetto al 2022 quando la percentuale si fermava al 23,5%. E l'85% paga in contanti. Lo si evince dai dati diffusi dall’Ufficio studi Tecnocasa.

Per la precisione, chi acquista appartamenti a Milano lo fa - per il 65% - per abitarci. La restante parte rientra nel famoso concetto per cui il mattone sarebbe il miglior investimento: comprare appartamenti e, come si suol dire, metterli a reddito, affittarli. E quale città se non il capoluogo lombardo è la miglior piazza per le locazioni a studenti e lavoratori?

Fasce d’età

Nel 2023 il 16,6% delle compravendite su tutto il territorio lombardo è stato concluso da investitori. Il tasso è cresciuto di circa il 2% rispetto al 2022. La fascia di età più attiva in queste operazioni è tra i 45 e i 54 anni: il 31% delle attività di investimento immobiliare viene eseguita da chi ha una certa solidità economica e che potenzialmente accede ai mutui più facilmente, sebbene solo il 15% degli investitori lombardi scelga questa tipologia di pagamento sugli investimenti immobiliari. La percentuale più alta degli investitori - quasi il 70% - è coperta dalle famiglie.

Cosa acquistano gli investitori

La tipologia di abitazione più acquistata da chi investe è il bilocale, scelto dal 47% delle persone, anche perché si tratta della categoria di casa più ricercata in città per le locazioni. Il trilocale registra il 23,3% delle preferenze.