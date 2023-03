Sala vuole mettere un limite agli affitti brevi

Il boom degli affitti brevi crea problemi al mercato delle case? Per Beppe Sala, sindaco di Milano, una soluzione potrebbe essere quella di imitare Venezia, che ha lanciato per prima l'allarme proponendo che gli appartamenti non possano essere affittati ai turisti per più di 120 o 180 giorni all'anno. Un modo per disincentivare la scelta di affittare per brevi periodi e, magari, favorire quella di affittare, invece, con contratti pluriennali a scopo abitazione.

Il sindaco lo ha detto a margine del Forum dell'Abitare, che si è svolto lunedì a Milano, spiegando di non volersi "mettere contro il piccolo proprietario" con un appartamentino in affitto, ma che d'altra parte "un po' di regolamentazione fa fatta, perché in questo momento sono troppi gli appartamenti tolti a chi a Milano vuol vivere".

Secondo un'analisi effettuata da Palazzo Marino, le case in affitto breve si concentrano soprattutto tra il centro e la circonvallazione esterna. "Questo è un tema che sentono i sindaci di tante città. Lo sentono Anne Hidalgo, sindaca di Parigi, e Ada Colau, sindaca di Barcellona".