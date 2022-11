Salmonella e listeria in coppa e salame, Aldi richiama dei prodotti

La catena di supermercati Aldi richiama, a scopo precauzionale, i prodotti “Coppa di suino 100 gr” a marchio Freschi per te (termine minino di conservazione 13 dicembre 2022) e il “Salame campagnolo” a marchio Gourmet Finest Cuisine (data di scadenza 12 febbraio 2023 e 14 febbraio 2023). Lo scrive in una nota il gruppo.

"A seguito di analisi in autocontrollo effettuate da Aldi, è stata riscontrata in alcuni campioni del prodotto “Coppa di suino 100 gr” a marchio Freschi per te la possibile presenza di Listeria monocytogenes, motivo per cui l’articolo non può essere consumato. Il prodotto coinvolto è stato in vendita in tutte le filiali ALDI fino al giorno 24 novembre 2022. La vendita dello stesso è stata tempestivamente bloccata e il prodotto può essere restituito in tutte le filiali Aldi, ove il rimborso sarà concesso anche senza esibizione dello scontrino di acquisto", si legge nello scritto.

"Aldi richiama, sempre a scopo precauzionale, anche l’articolo “Salame campagnolo” a marchio Gourmet Finest Cuisine, lotto numero 3568 con data di scadenza 12 febbraio 2023 e 14 febbraio 2023, per la possibile presenza di salmonella. Per questo motivo il prodotto non deve essere consumato. L’articolo coinvolto è stato in vendita in tutte le filiali Aldi fino al giorno 24 novembre 2022. La vendita del prodotto è stata tempestivamente bloccata. Le confezioni acquistate possono essere restituite in tutte le filiali Aldi e il rimborso verrà concesso anche senza esibizione dello scontrino", prosegue la nota dell'azienda.

Per eventuali richieste di chiarimento si prega di contattare il Servizio Clienti Aldi al seguente numero: +39 800 370 370 (orari: dal lunedì al venerdì 8.30-17, il sabato 8-14).