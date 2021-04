Gli slot di Linate che Alitalia dovrà cedere: i sindacati dei trasporti non ci stanno

Alcune centinaia di lavoratori del trasporto aereo si sono riuniti, mercoledì, sotto Palazzo Lombardia, a Milano, sede della Regione, per chiedere che alcuni slot di Linate non vengano chiusi, secondo quanto sarebbe deciso dall'Unione Europea. I sindacati denunciano che questa chiusura avrebe ripercussioni pesanti sull'occupazione e sulla «desertificazione industriale» del Nord d'Italia.

Una delegazione di sindacalisti è stata ricevuta dalla giunta regionale, che ha deciso di accogliere le preoccupazioni dei lavoratori e ha promesso di farsene carico nelle interlocuzioni con il governo. «La crisi delle compagnie aeree rischia di deprezzare l'intero settore. E' necessario che ci siano delle azioni di rilancio e che il governo faccia scelte coraggiose anche nei confronti dell'Ue. Non è possibile che vengano trattate in modo diverso compagnie europee di un Paese rispetto a un altro», il commento di Antonio Albrizio, di Uil Trasporti Lombardia, che vorrebbe coinvolgere anche il Comune di Milano. La chiusura di alcuni slot di Linate sarà «devastante per la città» secondo Jacopo Macrì, della Rsa di Alitalia: «Se alla Lombardia servono solo turisti low cost alziamo le mani», riflette, altrimenti «occorre una seria riflssione prima che sia troppo tardi».

La questione degli slot

Gli slot sono le fasce orarie che danno il diritto di atterrare e decollare. Alitalia detiene la maggior parte degli slot di Linate ma l'Unione Europea, come sempre quando si tratta di aiuti di Stato, ha chiesto alla futura compagnia Ita di detenere al massimo la metà degli slot disponibili e Ryanair si è già fatta avanti per acquistare una parte di quelli che la compagnia lascerebbe. I sindacati hanno chiesto al governo di non accettare queste condizioni. Ita dovrebbe "partire" tra giugno e luglio 2021.