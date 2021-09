Amazon firma uno storico accordo con i sindacati

“Con questo accordo Amazon si impegna su un metodo di confronto con il sindacato che, dobbiamo dirlo, altri paesi hanno scelto di non percorrere. Si tratta di una scelta importante per ciò che rappresenta Amazon nel settore della logistica e per quello che la stessa logistica rappresenta oggi nella dinamica economica del nostro paese”.

A dirlo è stato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, commenta l’accordo firmato tra Amazon Logistic e i sindacati che hanno condiviso l’avvio di un nuovo sistema di relazioni industriali. “Si tratta di un settore strategico per tutta la nostra produzione e la distribuzione commerciale che credo possa contribuire a migliorare il quadro della situazione nell’ambito della logistica segnato da una forte conflittualità”, aggiunge ribadendo che “Amazon è un pezzo importante che può condizionare in positivo il quadro delle relazioni sindacali”.

Amazon cerca dipendenti a Milano

Di recente Amazon ha annunciato di star cercando personale da assumere. Il colosso dell'e-commerce, attraverso una nota, ha fatto sapere di essere alla ricerca di 200 lavoratori da inserire nella sede corporate di Milano (in viale Monte Grappa, all'interno del business district di Porta Nuova). I profili sono tra i più disparati, spaziano tra i settori ingegneristico, legale, finanziario, del marketing e delle vendite.

"Siamo orgogliosi di annunciare la ricerca di nuovi talenti che entreranno nei nostri team basati a Milano e ci supporteranno nel nostro lavoro quotidiano di innovare per conto dei clienti - ha commentato Mariangela Marseglia, vice president e country manager di Amazon.it e Amazon.es -. Puntiamo ad essere il miglior datore di lavoro del mondo, offrendo stipendi tra i più alti del settore, training e possibilità di carriera in un ambiente di lavoro inclusivo, sicuro e moderno".