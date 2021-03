Amazon cerca idee per cercare di migliorare la consegna dei pacchi

Tre gli atenei in gara: Politecnico di Milano, Università di Roma Tor Vergata e, per la prima volta quest’anno, il Politecnico di Bari

Pensare (e realizzare) nuovi progetti per migliorare la sostenibilità ambientale dell'azienda. È questo l'obiettivo dell'Amazon Innoavation Award, il concorso ideato dalla multinazionale americana in collaborazione con il Politecnico di Milano e alcune delle principali università italiane per stimolare gli studenti a mettere in gioco conoscenze e creatività dando vita a soluzioni originali e innovative.

In questa edizione i partecipanti sono chiamati a sfidarsi elaborando un progetto originale focalizzato sui depositi di smistamento e sulle consegne dell’ultimo miglio, individuando nuove soluzioni per rendere i processi più ecologicamente sostenibili, contribuendo così alla riduzione delle emissioni di CO2. La scelta di una tematica legata all’ambiente è in linea con The Climate Pledge, l’impegno concreto assunto da Amazon per raggiungere i risultati dell’accordo sul clima di Parigi con 10 anni di anticipo.

Nei prossimi mesi ciascun ateneo sarà chiamato a scegliere i progetti migliori presentati dagli studenti che si sfideranno poi nella fase finale. La scelta del vincitore nazionale spetterà ad una giuria composta da manager Amazon, i quali avranno il compito di valutare i progetti finalisti sulla base dei criteri di fattibilità, scalabilità, impatto sul cliente e applicabilità delle tecnologie proposte.

I componenti del team vincitore di ciascun ateneo riceveranno in premio un dispositivo Amazon Echo. Gli studenti del gruppo vincitore a livello nazionale riceveranno un account Audible, un abbonamento annuale alle pubblicazioni dell’Harvard Business Review e avranno la possibilità di affiancare per un’intera giornata lavorativa il responsabile del deposito di smistamento più vicino alla propria università. Inoltre, Amazon offrirà a tutti gli studenti coinvolti nel contest la possibilità di candidarsi per una posizione in azienda accedendo direttamente alla fase dell'intervista panel.