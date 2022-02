200mila euro per la Lilt con i partner di vendita Amazon

Continua anche nel nuovo anno la collaborazione fra Amazon e LILT Milano Monza Brianza, che è stata la prima associazione italiana a beneficiare del Programma di Donazioni Logistica di Amazon, rivolto ai partner di vendita che si avvalgono della Logistica di Amazon, con una donazione totale di prodotti del valore di 200 mila euro nel 2021.

Con questi prodotti i partner di vendita di Amazon sostengono tutte le attività dell’associazione: migliorano la qualità della vita dei malati di ogni età e danno energia alla raccolta fondi. Il programma Donazioni nasce per far sì che ancora più prodotti dell’inventario in eccesso, rimasti invenduti o restituiti, vengano donati a coloro che ne hanno bisogno. Grazie a un accordo siglato nel 2021, l’associazione e l’azienda hanno avviato una stretta collaborazione per valorizzare in ottica solidale i prodotti invenduti dei partner di vendita, come prodotti per la cura della casa, abbigliamento o giocattoli, e offrire loro una seconda vita a sostegno della missione salute di LILT.

“Assistiamo i pazienti oncologici da 0 anni in su nel momento più delicato della loro vita – spiega Luisa Bruzzolo, direttore operativo di LILT Milano Monza Brianza -. La malattia spesso ha ripercussioni per l’intera famiglia e ogni aiuto, anche materiale, è prezioso. Come è prezioso alimentare il nostro messaggio di prevenzione, dalle scuole alle piazze, grazie alle donazioni generate dai prodotti proposti nelle occasioni di raccolta fondi. Siamo davvero grati ad Amazon per avere scelto di sostenere la salute e per averlo confermato con convinzione anche quest’anno”. Anche i clienti di Amazon.it possono sostenere le attività di LILT per i piccoli pazienti oncologici donando prodotti tramite la wishlist dedicata alle Case del cuore: appartamenti vicino all’ospedale dove i bambini che possono restare con i genitori in un ambiente caldo e familiare fino al termine delle terapie oncologiche. Dalla prossima primavera, LILT ne aprirà una in più, tutta da arredare e attrezzare. Per consultare la wishlist: https://bit.ly/RegaliLILT