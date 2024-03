Amazon vince causa contro sito di recensioni false: promettevano rimborsi per recensioni a 5 stelle

Per la prima volta in Italia Amazon ha vinto una causa civile contro le recensioni false. La sentenza è arrivata dal Tribunale di Milano e trae origine da una causa intentata dal colosso delle vendite online contro un sito condannato alla chiusura, che offriva ai recensori un rimborso dei prodotti acquistati se avessero pubblicato una recensione a 5 stelle.

"Il nostro obiettivo è assicurare che ogni recensione sullo store di Amazon sia affidabile e rifletta le reali esperienze dei consumatori", la dichiarazione di Claire O'Donnell, direttrice Selling Partner Trust & Store Identity di Amazon, riportata in una nota aziendale. Il Tribunale di Milano ha stabilito che il proprietario del sito aveva agito in violazione delle leggi sulla concorrenza sleale, causando un danno sia all'azienda sia ai suoi clienti. Nel 2023, Amazon ha promosso 9 azioni legali in Spagna, Germania e Francia e preso provvedimenti nei confronti di 44 persone, come parte di un'azione globale messa in atto da Amazon, dopo la prima causa di questo tipo promossa nel 2015 e la successiva creazione di team composti da analisti, avvocati e investigatori.