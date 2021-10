Smart working per sempre per i dipendenti di Amazon: ecco l'idea

Cambiano ancora (anche per la sede di Milano) i piani di rientro in ufficio di Amazon. Saranno i direttori dei vari team corporate a decidere se i dipendenti continueranno a lavorare da casa o torneranno in sede. "Prevediamo che ci saranno dei team che continueranno a lavorare in gran parte da remoto, altri secondo una modalità di lavoro ibrida, altri ancora torneranno in ufficio per servire al meglio i clienti", ha scritto l'amministratore delegato Andy Jassy in una nota.

Il numero di giorni o i giorni della settimana in cui i lavoratori dovranno recarsi in ufficio saranno stabiliti dai direttori assieme ai team di lavoro e ai leader senior. Ad agosto l'azienda aveva informato che avrebbe ritardato il rientro in sede dei suoi impiegati da settembre almeno fino al 3 gennaio 2022, suggerendo una presenza in sede di almeno tre giorni a settimana. A settembre, invece, la società di Bezos aveva aperto circa 200 posizioni per la sede di Milano; personale che avrebbe dovuto occupare tre piani del building di viale Montegrappa ma l'azienda non aveva comunicato nessuna data.

Secondo il nuovo progetto, invece, la società offrirà la possibilità di lavorare fino a quattro settimane all'anno da remoto da qualsiasi parte del paese. Ma ha aggiunto che vuole che la maggior parte del personale sia abbastanza vicino ai team principali da poter raggiungere l'ufficio con un preavviso di un giorno.

I dirigenti senior di Amazon, secondo quanto riportato nella nota firmata da Jassy, hanno elaborato i nuovi piani dopo essersi incontrati per deliberare su come implementare i precedenti obiettivi dell'azienda per il rientro in ufficio. "Saremo in una fase di sperimentazione, apprendimento e adattamento per un po', mentre usciremo da questa pandemia", si legge nella nota. "Tutto questo ci ha portato a cambiare un po' rotta".