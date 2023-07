Coima compra altri due palazzi del Comune di Milano a Isola (per 30 mln)

30 milioni di euro. È quello che incasserà il comune di Milano dalla vendita della sede dell'anagrafe di Largo De Benedetti e il laboratorio di Via Messina 53. Entrambi gli edifici sono stati acquistati da Coima che ha vinto un'asta indetta da Palazzo Marino. Il fato è stato reso noto oggi, giovedì 6 luglio.

Più nel dettaglio Coima si è aggiudicata "un fabbricato di via con destinazione produttivo e artigianale" in via Messina 53 e due edifici in largo De Benedetti 1. "Con l’operazione l'Amministrazione prosegue con la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, in un’ottica di efficiente gestione della risorsa pubblica come leva per finanziare servizi per la città", si legge in una nota d.

Il comune passerà all'incasso nei prossimi mesi, la compravendita verrà perfezionata nel corso del 2023 o nei primi mesi del 2024. Dal municipio hanno fatto sapere che l'anagrafe di largo De Benedetti verrà ricollocata in viale Zara 100, "come condiviso in un percorso fra l’amministrazione e i Municipi 2 e 9", ha puntualizzato palazzo Marino.