Dal 2017 i prezzi delle case a Milano sono aumentati del 43%

Sempre più care e sempre più inarrivabili per chi ha uno stipendio normale. Sono le case di Milano il cui prezzo ha subito una vera e propria impennata negli ultimi anni. Il termine impennata non è casuale dato che dal 2017 al 2022 i loro valori sono cresciuti del 43,2%, come riportato dal report dell'ufficio studi del gruppo Tecnocasa pubblicato nella giornata di mercoledì 25 gennaio.

"Per rendere l’idea di quello di cui stiamo parlando, dai nostri dati risulta che a Milano negli ultimi dieci anni i prezzi sono aumentati del 19,3% ma dal 2017 al 2022 le case hanno accresciuto il loro valore del 43,2% - ha spiegato Fabiana Megliola, responsabile ufficio studi del gruppo Tecnocasa -. Questo non solo a causa di una domanda crescente e di un’offerta che è andata riducendosi, ma anche per gli importanti lavori di riqualificazione che, dopo l’Expo, sono stati messi in campo e che hanno contribuito al recupero del valore degli immobili".

Il rialzo dei prezzi ha determinato uno spostamento verso l'esterno della città, in parte incentivato anche dalla pandemia che ha spinto verso la ricerca di case più ampie e con spazi esterni. Ragione per cui, negli ultimi 5 anni, da quando a Milano i prezzi hanno iniziato a crescere, gli immobili in periferia si sono rivalutati di più rispetto alla media cittadina e, allo stesso tempo, si è segnalato uno spostamento di richieste verso l’hinterland della città.

Anche l’hinterland di Milano ha beneficiato di questo aumento dei prezzi. L’hinterland delle grandi città a livello nazionale, negli ultimi 5 anni, ha registrato mediamente una diminuzione dei valori dello 0,7% quello di Milano ha messo a segno un aumento dell’8,5% (negli ultimi 10 anni i valori in provincia di Milano hanno comunque subito un ribasso del 16,3%). I maggiori aumenti si sono registrati nei comuni ben collegati con la metropolitana ma anche quelli che non lo erano hanno avuto un buon riscontro. Secondo l'indagine di Tecnocasa sono spesso i giovani a trasferirsi nell'hinterland (chi ha lasciato una soluzione in affitto per acquistare) oppure famiglie che hanno realizzato un acquisto migliorativo (una camera in più oppure uno spazio esterno).

Prezzi delle case in ascesa, ma crescono anche gli affitti. Se si esclude il 2020 dove a causa della pandemia il mercato delle locazioni ha vissuto una contrazione, i canoni sono in crescita dal 2014 e hanno raggiunto valori di 960 € al mese per un bilocale e 1.310 euro al mese per un trilocale. "Con questi valori così elevati, l’accessibilità della casa diventa più difficile, soprattutto per le famiglie monoreddito o per i giovani che quando possibile acquistano in provincia o vanno in affitto nell’hinterland dove i canoni sono più contenuti (430 euro per un monolocale, 570 per un bilocale e 700 per un trilocale)", conclude Tecnocasa.