A Milano si può fare l'aperitivo al Carrefour

Non è un'enoteca, non è un supermercato. È un mix tra le due realtà. E l'obiettivo è creare un posto in cui trascorrere la pausa pranzo o fare l'aperitivo. È il nuovo punto vendita Carrefour in Piazza De Angeli a Milano della catena francese che è stato inaugurato giovedì 15 giugno.

All'interno del negozio, con l'insegna Terre d'Italia, si trovano circa 400 prodotti alimentari, oltre a un'ampia selezione di vini (più di 500 etichette). Bottiglie che si possono comprare e consumare direttamente. Lo spazio comprende, infatti, un dehor esterno con 30 posti a sedere. Lo spazio interno, di circa 50 metri quadri, vanta inoltre una sezione dedicata all’enoteca, con 15 vini in mescita a rotazione. "I clienti avranno inoltre la possibilità di scegliere tra le numerose bottiglie esposte quale consumare durante il momento dell'aperitivo", hanno spiegato dall'azienda.

Lo store è aperto dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 22, e si trova a Milano, in Piazza De Angeli, angolo Via Privata dei Martinitt 3. Proprio in Piazza De Angeli, Carrefour sta portando avanti un progetto di riqualificazione della fermata della metro attigua al negozio, con l’obiettivo di rendere più pulita e gradevole l’intera area.