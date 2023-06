A Milano ha aperto Rivoire, il più famoso caffè di Firenze

Ha aperto in via Formentini Rivoire, il più famoso caffè di Firenze. Il locale, come annunciato nelle scorse settimane, è atterrato nella metropoli lombarda con una sede nel cuore di Brera.

La location milanese del caffè fiorentino si sviluppa su due piani. Il concept dello spazio celebra con ricchezza l’arte rinascimentale più coinvolgente, riproposta in chiave moderna, grazie a una particolare decorazione delle pareti completamente ricoperte con immagini di dipinti dell’epoca. Un richiamo forte alla grande arte fiorentina, culla della tradizione Rivoire, ma proposto in chiave contemporanea, in cui l’elaborazione digitale supera il concetto di affresco ottenendo un effetto quasi tridimensionale.

Il bancone bar riassume iconograficamente la filosofia del locale dove è posto, e Rivoire l’ha voluto anche per Milano in legno pregiato e dai raffinati intarsi. Gli stessi che caratterizzano quello di Firenze e qui impreziosito dai profili in marmo Portoro. Altri elementi fondanti della storia Rivoire, a Milano come a Firenze, sono gli espositori a scaffale e i lampadari di foggia antica in vetro di Murano lavorato a mano. "La scelta del rosa come colore “di bandiera” e dell’oro evoca un lusso dolce e avvolgente - si legge in una nota della società - In particolare, la pavimentazione in onice rosa offre venature che ricordano lo zucchero filato e si ritrovano anche nei piani dei tavolini attorniati da soffici poltroncine oyster in rosa confetto. Un tocco scenografico è la luce dorata di alti candelabri-scultura d’ispirazione neobarocca posti come centro tavola, e la bellissima balaustra lavorata ad effetto ricamo che accompagna al secondo piano dove è allestita la sala per pranzi e cene private".

Ricette fiorentine, ma non solo. Il caffè propone anche delle varianti tutte milanesi come il Se fémm, “cosa facciamo” in dialetto milanese, variante del Negroni a base di gin, bitter, vermouth rosso e rosolio al bergamotto. O il Mangotto, drink sour preparato con bourbon, lime, sciroppo al mango e rosolio al bergamotto sempre home made.

Rivoire: la storia del caffè

Il locale fiorentino (con 150 anni di storia alle spalle) è stato fondato da Enrico Rivoire che, ancor prima, gestiva un locale di Torino dove era "fornitore ufficiale di cioccolato della famiglia reale torinese", precisano dalla società. Quando la capitale d'Italia fu trasferita da Torino a Firenze, Enrico Rivoire scelse di seguire la corte nella nuova capitale italiana dove nel 1872 aprì un nuovo locale a pochi passi da Palazzo Vecchio.