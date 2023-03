Non si potranno comprare gli appartamenti della Torre Velasca

Non si potranno comprare (ma solo affittare) gli appartamenti all'interno della Torre Velasca, attualmente oggetto di restauro. A conclusione del progetto di riqualificazione gestito da Hines, infatti, le abitazioni saranno gestite da Sircle Collection.

Sircle Collection offrirà un servizio inedito di serviced-apartments: soluzioni completamente arredate e pronte per essere vissute con formule di affitto di breve e medio termine, su una superficie complessiva di circa 10.000 metri quadrati, suddivisa su 11 piani della Torre.

In particolare, Sircle Collection si occuperà della gestione dei 72 appartamenti ripristinati, ricalcando fedelmente le originarie planimetrie realizzate dallo studio BBPR, che svettano nella parte aggettante e contraddistinta dalle celebri “bretelle”. Inoltre, Sircle svilupperà al 17esimo piano il proprio members club “The Cover”, concepito come uno spazio panoramico e multifunzionale per occasioni di business, relax e networking, che andrà ad integrare i servizi dedicati al benessere della spa di oltre mille metri quadrati al piano interrato e un coffee-bar aperto al pubblico al piano terra.

Gli appartamenti dal 19esimo al 24esimo piano sono di diverse metrature, dagli 80 ai 130 metri quadrati, tutti con logge con la caratteristica pavimentazione in piastrelle rettangolari blu o verdi, e consentiranno di apprezzare in maniera ineccepibile alcuni dei simboli della città. Il 25esimo e 26esimo piano saranno invece destinati a sei duplex dai 180 ai 280 metri quadrati ciascuno, incorniciati da un ampio terrazzo, con affaccio sulle vie storiche del centro milanese.

Tutti gli appartamenti saranno "finemente arredati con mobili vintage, trasmetteranno una sensazione retrò immersa in una vista inedita sullo skyline meneghino - si legge in una nota della società -. Come lo è stato per le facciate, anche il progetto di rigenerazione degli interni, infatti, è volto a mantenere un delicato equilibrio tra il recupero e il mantenimento di elementi iconici disegnati dallo studio BBPR e l’integrazione di finiture, impianti e tecnologia di ultima generazione, in linea con i più elevati standard di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, con l’obiettivo di ottenere la certificazione internazionale Leed". Il progetto architettonico e degli interni è stato affidato a Piero Lissoni, con apertura prevista per il 2025.