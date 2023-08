Apprendistato e poi il lavoro, 3mila giovani in Lombardia. La giunta stanzia altri 2 milioni

Nuovi fondi per l'apprendistato in Lombardia. La giunta ha stanziato altri 2 milioni di euro per consentire a un maggiore numero di studenti di ottenere un titolo di studio attraverso l'apprendistato, aprendo così nuove opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. Attualmente sono 3mila gli studenti impegnati nei percorsi di apprendistato, dedicati ai giovani tra i 15 e i 25 anni (non compiuti), assunti con contratto di apprendistato di primo livello, residenti o domiciliati in Lombardia.

"Sono felice di annunciare un notevole aumento dei contratti finalizzati al conseguimento di titoli di studio nella nostra Regione", commenta Simona Tironi, assessora alla formazione e al lavoro in Lombardia: "Un incremento importante della dotazione finanziaria per gli istituti di formazione professionale, per una certificazione regionale che assicura, in un anno, una specializzazione spendibile nel mercato del lavoro, grazie alla progettazione insieme alle imprese".