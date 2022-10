A Milano apre Bomaki Rapido, il take away nippo-brasiliano

Bomaki lancia “Rapido”, il nuovo concept studiato per i centri commerciali con l’obiettivo di proporre a un pubblico sempre più ampio l’apprezzata proposta di cucina nippo-brasiliana che da anni punta sulla qualità degli ingredienti e sulla creatività del suo chef. Il primo Bomaki Rapido esordisce in città, a Milano, in via Buonarroti 11, negli spazi dell’innovation lab di Bomaki dove vengono testate tutte le novità che il brand propone in termini di food experience, mentre le prime aperture nei centri commerciali sono in programma nella parte iniziale del 2023.

Il nuovo progetto pensato per una pausa gastronomica ideale per le attuali esigenze della clientela, un luogo che si ispira alla filosofia culinaria di Bomaki ma con uno stile diverso: “Testiamo questo nuovo spazio nella città a cui siamo particolarmente legati, declinando il mood di Bomaki in una proposta gastronomica pensata per essere di qualità ma anche pratica, gustosa e conveniente. Un progetto - dichiara Beppe Grasso, ceo del brand - che punta ad ingaggiare un’audience più ampia, che include la gen Z, in un’esperienza di consumo veloce in loco o con proposte specifiche pensate per take away e delivery. L’obiettivo è consentire ai nostri affezionati clienti di assaporare il gusto di Bomaki, anche quando hanno poco tempo”.

Il format di Bomaki Rapido

Un format moderno che punta su una cucina di qualità per proporre i piatti iconici di Bomaki in una veste pratica e gustosa: Bomaki Rapido non è la classica formula che ha reso famoso il brand di ristorazione nippo-brasiliana ma una sua declinazione in linea con le attuali esigenze di una clientela attenta alla qualità della proposta gastronomica. Un format che parte da Milano ma che è nato per trovare naturale collocazione nei centri nevralgici di grande affluenza come outlet, aeroporti e centri commerciali, grazie alle formule del take away e del delivery. “Da Bomaki Rapido sarà possibile gustare i piatti che hanno reso famosi la nostra cucina come gli Uramaki, che verranno proposti seguendo la stagionalità delle materie prime. Nel menu sarà presente anche una mia personale interpretazione del Burrito, una versione più colorata e con ingredienti insoliti, quasi un richiamo ed un omaggio ai Rolls, una sorta di Burrito 2.0” sottolinea Jeric Bautista, chef di Bomaki e socio di Beppe Grasso e Francesco Zambon nel progetto.

I volti di Bomaki

Bomaki è un luogo caratterizzato dal riuscito connubio tra innovazione e creatività che dà vita ad intriganti ed inusuali combinazioni di sapori. Fusione rappresentata anche dal nome che unisce bom (buon in brasiliano) e maki (il goloso roll della cucina giapponese) per definire al meglio l’anima di un format nato dal 2013 e portato al successo dai tre soci Beppe Grasso, Francesco Zambon e Jeric Bautista e da Farida El Tantawi, fondatrice con Grasso del brand.

Beppe, storico imprenditore della scena milanese, ha iniziato il suo percorso nel mondo della ristorazione con il Jazz Café nel 1995, per poi dar vita con i suoi soci ed amici alla creazione di Bomaki, con l’obiettivo di proporre un’esperienza gastronomica che punta su gusto, accoglienza e un mood gioioso e colorato, ora presente in 9 diverse sedi. Francesco, chief operating officer del brand, nato a Milano da una famiglia di ristoratori, dopo aver seguito gli studi alberghieri ha lavorato in cucina all’estero e poi in Italia con Bracali prima e da Peck poi quando Cracco seguiva la proposta gastronomica. Successivamente decide di passare in sala lavorando come direttore in un noto locale milanese, e l’incontro al Jazz Café con Beppe l’ha convinto ad intraprendere l’avventura chiamata Bomaki.

Jeric, 40enne originario delle Filippine, si è trasferito nel nostro paese più di venti anni fa approdando da Nobu Ristorante dove una lunga trafila (lavapiatti, aiuto cuoco, cameriere, aiuto cucina, responsabile del banco del sushi) gli ha permesso di acquisire le fondamentali conoscenze per guidare la cucina di Bomaki. Nel 2011, dopo aver lasciato Nobu, conosce Francesco che lo coinvolge nel progetto Bomaki per puntare su un menu caratterizzato da Uramaki, Rolls e Temaki prima proposti in versione classica, quindi divenuti identitari grazie al tocco originale di Bautista che ha contribuito a renderli unici!

Farida è invece, da sempre, la persona che rende il mood di Bomaki unico grazie a scelte stilistiche originali che consentono di dar vita ad un ambiente riconoscibile dal punto di vista cromatico e del design: “Ogni Bomaki è caratterizzato da un suo elemento, in questo caso il primo Bomaki Rapido è uno spazio smart ispirato ai bistrot giapponesi che offrono un’esperienza di food easy going e più veloce”, spiega Farida El Tantawi Artistic Director di Bomaki.