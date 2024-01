Apre una nuova libreria Mondadori a Milano

Mondadori Store inaugura l'1 febbraio il nuovo punto vendita in via Marghera a Milano, area commerciale animata da un’ampia varietà di negozi.

"Siamo felici di annunciare l'apertura del nuovo Bookstore in via Marghera a Milano, in gestione diretta, che conferma l’impegno del Gruppo Mondadori a diffondere la cultura e promuovere l’intrattenimento e la lettura. Apertura che rientra in una più ampia strategia di continuo rinnovamento, valorizzazione e sviluppo del nostro network di librerie, distribuite su tutto il territorio italiano, sempre più attrattive nello svolgere il loro ruolo di presidio culturale", dichiara Carmine Perna, ad di Mondadori Retail.

Oltre 250 metri quadrati "in posizione strategica"

"Situato in una posizione strategica e centrale, il nuovo punto vendita - con i suoi 250 metri quadrati - propone spazi moderni e innovativi grazie a un layout e ad arredi che valorizzano ed esaltano la vasta offerta di Mondadori Store: un catalogo di oltre 13.000 titoli - dai best seller ai grandi classici, tra narrativa, saggistica e varia -, eReaders, prodotti di cartoleria, gift box e gift card. Un team, composto da cinque librai appassionati, consiglierà e guiderà i lettori nelle proprie scelte. Presente anche un’area We are Junior pensata appositamente per i giovani lettori: un reparto dove anche i più piccoli possono trovare una ricca proposta di libri, fiabe illustrate e giochi didattici. La libreria ospita, inoltre, l’ampia selezione di fumetti e manga, con supereroi e graphic novel, alla quale è dedicato il reparto Just Comics", si legge in una nota di Mondadori.

Le prime attività

Venerdì 2 febbraio dalle ore 17.30 sarà ospite Francesco Taverna per firmare le copie del suo libro Io sono Chico, il cane più famoso del web: un vero e proprio fenomeno social diventato anche un successo editoriale tra i teenager; sabato 3 febbraio alle ore 16 e domenica 4 febbraio alle ore 11 e 16, la libreria ospiterà alcuni laboratori rivolti ai bambini tra i 3-5 e 6-9 anni, in collaborazione con Leo Scienza, l’associazione che dal 2005 si occupa di divulgazione scientifica, ambientale e culturale per i giovani lettori. Il programma, a tema scientifico, si prospetta ricco di attività ed esperimenti per coinvolgere e divertire i più piccoli mentre apprendono.

Il nuovo Mondadori Bookstore si inserisce nel piano di rinnovamento e sviluppo continuo di Mondadori Store, la più estesa rete di librerie in Italia, con oltre 500 punti vendita diffusi dalle grandi città ai centri più piccoli. Un presidio culturale attivo su tutto il territorio nazionale, online con il sito di e-commerce Mondadoristore.it e la formula bookclub, attraverso una proposta che affianca al libro – sempre al centro dell’offerta – esperienze di intrattenimento, eventi e servizi multicanale, raggiungendo ogni anno oltre 20 milioni di clienti.