In controtendenza, apre un nuovo hotel in centro a Milano

In un momento dove molti alberghi rimangono chiusi, in controtendenza, B&B Hotels, catena internazionale con più di 500 hotel in Europa e 42 in Italia, apre il centralissimo B&B Hotel Milano City Center Duomo. L’albergo presenta un design innovativo e ispirato alla storia di Milano e vanta una posizione nel centro storico della città, in Via San Tomaso 4, una traversa di Via Dante, tra il Duomo e il Castello Sforzesco.

"Il nuovo B&B Hotel Milano City Center Duomo si distingue per il suo stile accogliente e all’avanguardia, nel pieno rispetto della migliore ospitalità targata B&B Hotels, famosa in tutta Europa e capace di offrire spazi caldi e confortevoli, con una forte connotazione glamour, in perfetta armonia con l’ambiente circostante. Il progetto ha visto una ridefinizione della porzione dell’edificio sorto negli anni Sessanta e ha previsto anche il restauro del palazzo risalente alla fine dell’Ottocento", si legge in una nota della proprietà.

Particolare attenzione è stata posta alla riqualificazione degli spazi aperti, attraverso il ripristino del cortile interno, oggi accessibile dalla hall dell’hotel e reso visibile dalla via San Tomaso. Nella definizione delle nuove facciate è stato mantenuto il registro e i motivi della facciata storica al fine di proporre una soluzione specifica in grado di porsi in relazione di continuità con l’esistente. Gli interni si ispirano agli ambienti della Milano d’inizio secolo scorso: cromie neutre e variazioni del grigio scuro e del beige si sposano perfettamente con elementi ocra, bordeaux e mattone. Anche la selezione dei materiali, rigorosamente Made in Italy, segue un’idea precisa che predilige elementi naturali, forme eleganti e gentili, in legno e pietra. Gli arredi personalizzati per ogni singola camera e le opere di art design dell’artista Sabrina Ravanelli evocano l’arte astratta d’ispirazione stratigrafica, con riferimenti ad artisti di grande connotazione milanese come Lucio Fontana.

"Sono molto orgoglioso di ripartire con una nuova apertura su Milano, una della città italiane più creative e dinamiche, riconfermando la strategia espansionistica di B&B Hotels, in controtendenza rispetto al mercato, e arrivando ad un ulteriore traguardo importante con il raggiungimento di 7 strutture in città. Il nostro business model vede, da un lato l’apertura di nuove strutture, in destinazioni primarie e secondarie, in pieno centro storico o in punti strategici facilmente raggiungibili di interesse nazionale e internazionale, per viaggi sia business che leisure. Dall’altro puntiamo a consolidare e implementare servizi di qualità superiore, che crediamo essere uno dei principali valori aggiunti su cui agire per offrire ai nostri ospiti la migliore esperienza di viaggio possibile, prenotabile al miglior prezzo solo su hotelbb.com", ha dichiarato Valerio Duchini, Presidente e AD di B&B Hotels Italia.

Il nuovo B&B Hotel Milano City Center Duomo dispone di 59 camere nella tipologia singola, matrimoniale, doppia e tripla. Le camere, disponibili anche in categorie superior con terrazzo privato e vista sul Duomo di Milano e sul Castello Sforzesco dai piani più alti dell’albergo, sono dotate di una cassaforte, un mini frigo, ampio bagno privato con doccia con soffione a pioggia e asciugacapelli. Ogni ospite dispone di una connessione Wi-Fi a 200 Mb/s illimitata e gratuita anche nelle camere, e di una Smart TV 50" con Chromecast integrata. Inoltre, grazie alla Smart TV, è possibile navigare nelle sezioni dedicate e scoprire i ristoranti nei dintorni, ricevere informazioni sul territorio milanese, e tutto ciò che serve per trascorrere un'esperienza unica in città.

"L’espansione in Italia è un nostro obiettivo primario e l’apertura di questa nuova struttura è parte di una strategia di sviluppo volta a differenziare la nostra offerta, per un’esperienza di ospitalità esclusiva, in totale sicurezza, senza rinunciare a quei servizi smart e innovativi che da sempre ci contraddistinguono" conclude Valerio Duchini.