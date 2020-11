Non solo scarpe: apre un nuovo supermercato Lidl a Legnano (Milano), 27 assunti

Mentre mezza Italia impazzisce per le scarpe da ginnastica Lidl diventate all'improvviso un must, un altro supermercato della catena apre nel Milanese. Il nuovo punto vendita, inaugurato nelle scorse ore, si trova in via Saronnese 3 (Legnano) e si va ad affiancare allo store di viale Sabotino inaugurato appena tre anni fa, a testimonianza "di quanto sia strategico per l’azienda il territorio legnanese" scrive in una nota Lidl.

"Particolarmente positivo, specialmente nell’attuale contesto economico, il risvolto occupazionale. Infatti, sono ben 27 i neoassunti che inizieranno a lavorare presso il nuovo supermercato, che si vanno ad aggiungere agli oltre 17.500 collaboratori già in forza all’azienda", prosegue lo scritto.

"Il nuovo store, che ha aperto le porte ai clienti giovedì 19 novembre, è frutto di un progetto di riqualificazione e recupero di un’area precedentemente occupata da un’azienda produttrice di manufatti in cemento, in linea con la filosofia di Lidl che predilige operazioni a consumo di suolo pari a zero. La nuova struttura è stata realizzata dedicando grande attenzione all’ambiente e all’efficienza energetica: l’edificio, che rientra in classe energetica A+, è dotato di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale, presenta un’area vendita di circa 1.000 mq e dispone di un impianto fotovoltaico da 123 kW. L’impianto di luci a LED di cui è dotato consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione, ed il 100% dell’energia utilizzata dal supermercato proviene da fonti rinnovabili", riporta l'azienda.

Orari di apertura

L’inaugurazione del punto vendita Lidl di Legnano si è svolta nel pieno rispetto delle norme di sicurezza necessarie: i collaboratori sono muniti di mascherine e guanti monouso, mentre alle casse sono installate barriere in plexiglass. Ai clienti in attesa di entrare nel punto vendita vengono forniti l’igienizzante per le mani o i guanti monouso, oltre ad un carrello igienizzato per gli acquisti. Gli orari di apertura del supermercato sono pensati per garantire sempre il miglior servizio, evitando il più possibile l’affollamento del punto vendita: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21.30 e la domenica dalle 8.30 alle 20.