Area B a Milano, la soluzione intelligente per poter circolare

È ormai noto a tutti che dal 1° ottobre 2022 sono stati imposti nuovi divieti alla circolazione in Area B. Quando si parla di Area B ci si riferisce a gran parte del territorio della città di Milano. La zona a traffico limitato prevede un divieto di accesso e circolazione per i veicoli più inquinanti e per quelli con lunghezza superiore ai 12 metri che trasportano merci.

L'accesso sarà bloccato infatti da lunedì a venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, per auto Euro 2 benzina, Euro 4 ed Euro 5 diesel (anche con FAP installato).

L'accesso, ove consentito, non è soggetto a pagamento.

Come poter circolare nell'Area B

Per i residenti del capoluogo lombardo, i continui blocchi alla circolazione possono risultare decisamente “scomodi”. Alcune alternative, però, esistono, e le scopriamo in questo articolo dedicato.

Iniziamo da MoVe-In, un'alternativa al sistema di deroghe per Area B. Chi aderisce a MoVe-In può infatti circolare liberamente in Area B e nelle Zone a Traffico Limitato di Regione Lombardia - tutti i giorni, nell'arco delle 24 ore - fino al raggiungimento di un tetto massimo di km/anno stabilito in base alla tipologia di veicolo e alla classe ambientale.

La corsa alle richieste di scatole nere Move-In presso la Regione, però, è letteralmente impennata a partire dal mese di settembre; le auto colpite dalla norma a Milano sono infatti più di un milione.

La diffusa necessità di circolare in Area B deve quindi coesistere con la scarsità di offerta di scatole nere da parte della Regione; sembrerebbe infatti che il fornitore sia in difficoltà a sostenere la forte domanda avanzata a partire dal mese scorso.

La soluzione alla scarsità di scatole nere Move-In

Qual è, allora, la possibile soluzione per circolare senza restrizioni?

Anche se può sembrare scontato, l’alternativa alla scatola nera è davvero sotto gli occhi.

Le valutazioni auto sono oggi alle stelle. Allora perché non vendere la propria auto ed effettuare una permuta?

Vendere la propria auto usata con Rattix è molto più semplice e rapido di quello che si possa pensare.

In meno di 10 giorni, è possibile vendere la propria auto usata (anche diesel Euro 5, ovviamente) e acquistare auto a benzina di ultima generazione, auto a gpl e auto a metano.

Circolare a "tempo indeterminato" si può

Ecco che, allora, circolare a Milano senza limiti è possibile: basta effettuare una permuta per acquistare auto ibride ed elettriche, una scelta ancora più vantaggiosa perché, oltre a poter circolare in Area B senza limitazioni, queste categorie di veicoli godono di numerosi vantaggi (esenzione bollo auto, libera circolazione nelle ZTL e molto altro).

Visitando il sito di Rattix è possibile ricevere una valutazione auto precisa e puntuale.

Lo sconto per i lettori di MilanoToday

Inoltre, ai lettori di MilanoToday, Rattix regala uno sconto esclusivo di 200 € su tutte le auto in stock, a scelta tra più di 1000 modelli disponibili.

Insomma, se nel vostro garage avete un’auto diesel Euro 5, ma avete necessità di circolare no limits nella metropoli lombarda, la soluzione più conveniente potrebbe essere quella di effettuare una valutazione auto online sul sito di Rattix per ottenere una quotazione (che spesso supera le aspettative) e scegliere un modello per cui non siano previste limitazioni alla circolazione.

Tra le diverse soluzioni di mobilità offerte da Rattix, potrete scegliere se acquistare, noleggiare un'auto oppure destreggiarvi nel traffico in sella a una due ruote.

