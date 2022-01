Troppi contagi, Armani cancella le sue sfilate a Milano (e a Parigi)

Giorgio Armani ha cancellato le sfilate per la settimana della moda di Milano in programma nel mese di gennaio a causa della crescita dei contagi di covid in Europa e in Italia.

"La decisione - si legge nella nota diramata dalla società - è stata presa a malincuore dallo stilista, dopo un’attenta riflessione, in considerazione del peggioramento della situazione epidemiologica".

Re Giorgio, nel dettaglio, ha cancellato le sfilate Emporio Armani e Giorgio Armani uomo autunno/inverno 2022/23. Oltre agli eventi milanesi sono saltati anche le sfilate parigine previste durante la Haute Couture dove sarebbero stati mostrati i capi della collezione Alta Moda Giorgio Armani Privé primavera/estate 2022.

"La sfilata rimane un momento fondamentale e insostituibile", fanno sapere dalla casa di moda, "ma la tutela della salute e della sicurezza di collaboratori e pubblico è ancora una volta prioritaria".