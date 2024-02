Giorgio Armani (e non solo) vuole un giorno in più di sfilate a Milano

"Il signor Armani ha già mandato una lettera per avere in giorno in più". A confermarlo, parlando delle sfilate durante la Milano Fashion Week, è lo staff di Giorgio Armani.

Un'affermazione arrivata dopo la sfilata della collezione per il prossimo inverno, come risposta a una domanda rivolta allo stilista sulla frenetica settimana della moda che si è appena conclusa.

"È diventato difficilissimo fare la moda a Milano" ha chiosato Armani, che ha mandato una lettera alla Camera nazionale della moda italiana per chiedere al presidente Carlo Capasa di aggiungere un giorno in più nel calendario delle sfilate milanesi.

Lo stilista ha ribadito il suo impegno a continuare a sfilare nella giornata di domenica con la sua linea omonima, come ormai avviene da diverse stagioni. Capasa da tempo ha annunciato di voler allungare di un giorno la settimana della moda milanese, in concerto con le altre fashion week internazionali.