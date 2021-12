Da Intesa Sanpaolo 5 milioni ad Artemide per crescita sostenibile

La crescita sostenibile al centro del progetto di sviluppo del Gruppo Artemide, supportato da Intesa Sanpaolo con 5 milioni di euro e che prevede obiettivi di miglioramento ESG (Environmental, Social, Governance). L’intervento rientra nel più ampio piano per dare supporto agli investimenti legati al PNRR. Il finanziamento S-Loan di Intesa Sanpaolo prevede due obiettivi di miglioramento in ambito ESG. Il primo è riferito all’estensione delle politiche di green procurement relative ai fabbisogni energetici di Artemide S.p.a. che si traduce nella scelta di utilizzare esclusivamente energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Il secondo è relativo allo sviluppo di programmi volti all’incremento del welfare per il benessere dei dipendenti.

Gianluigi Venturini, direttore regionale Milano e provincia Intesa Sanpaolo: “Siamo accanto ai piani di sviluppo di imprese virtuose come Artemide, consapevoli del proprio impatto sociale, ambientale e di governance e che, per questo, rappresentano l’avanguardia del settore e uno stimolo per conseguire gli obiettivi del PNRR. Questo finanziamento testimonia il nostro continuo sostegno a comparti, quali il design e l’arredo, che consideriamo strategici per il rilancio dell’economia del nostro territorio a cui abbiamo già erogato 300 milioni di euro tra S-Loan e Circular Economy. E’ nel nostro DNA, inoltre, l’attenzione all’intero “sistema casa”, come dimostra il nostro affiancamento pluriennale al Salone del Mobile.Milano di cui siamo partner istituzionali”.