A Milano un artigiano su due è straniero: "Danno lavoro anche agli italiani"

A Milano gli artigiani sono stranieri. A rivelarlo i dati dell’Unione Artigiani. Il 46% degli operanti in questo macro settore, in città, non è italiano. Quasi 10mila titolari di ditte artigiane nel capoluogo lombardo provengono da ogni angolo del mondo. Numero che raddoppia se si considera anche l’area metropolitana e di Monza. “Micro e piccole imprese che producono reddito, integrazione e opportunità di lavoro anche per la manodopera italiana”, commenta l’associazione.

Età e nazionalità

Dai dati, registrati a fine 2023, emerge che l’età media degli artigiani stranieri è più bassa degli italiani. Il 60% dei professionisti provenienti da altri paesi che lavorano a Milano ha meno di 50 anni. La distribuzione sul territorio meneghino è molto precisa: solo il 3% degli artigiani stranieri ha scelto il centro città, mentre il 60% si è posizionata a nord del capoluogo lombardo.

Un’impresa straniera su due a Milano è di origini africane. L'Africa, infatti, è il continente più espanso con oltre 9mila realtà (40%). Di queste la maggioranza arriva dall’Egitto: più di 7mila imprese, seguono marocchini e tunisini. Il 31% dei titolati di imprese straniere arriva dall’est Europa (in testa i rumeni), mentre il 16% dall’Asia (di cui la metà è cinese). Seguono Sud America e Centro America. Sono solo 12 gli artigiani provenienti dall’Oceania a Milano.

I settori

Ma in che settore si sono specializzati gli stranieri a Milano? Estetica, tessile, edilizia, pulizie, trasporti ed elettronica. Nello specifico, per quanto riguarda i segmenti dell’estetica e del tessile, gli stranieri superano gli italiani. Basti pensare che il 54% dei parrucchieri e degli estetisti nel capoluogo lombardo non sono d'origine italiana. Molto alte anche le percentuali negli altri settori, con l’edilizia degli stranieri che rincorre le imprese autoctone. Le donne, i particolare, sono in maggioranza nel settore dei servizi alla persona e nel tessile.