Cresce la richiesta di servizi legali per gli animali e i loro proprietari 

Nel 2003, un'insolita sinergia di menti legali si unisce, infondendo passione ed energia nell'analisi approfondita delle questioni giuridiche legate al mondo animale.

Guidato da un impegno inesausto, questo team di avvocati si immerge nella complessa giungla della giurisprudenza, costantemente aggiornato sulle dinamiche che coinvolgono gli animali.

Il loro scopo non è solo la tutela dei nostri fedeli amici a quattro zampe, ma abbraccia un concetto più ampio di protezione e difesa di tutte le creature vulnerabili.

Avvocato Animali: il servizio specializzato di consulenza e assistenza legale

Da questo impegno nasce un servizio specializzato di consulenza e assistenza legale, Avvocato Animali, che solo negli ultimi dieci anni ha affrontato oltre 10.000 richieste, fornendo consulenze di vario genere a negozianti, allevatori e privati. Si spazia dalla responsabilità per danni causati a terzi alle normative su guinzagli e museruole, dall’affidamento degli animali in caso di separazione o divorzio alle regole condominiali, fino alle questioni ereditarie. Tema, quest’ultimo, particolarmente delicato, dal momento che in Italia non è permesso lasciare la propria eredità direttamente all’animale di affezione.

«E’ però possibile tutelare l’amato amico a 4 zampe nominando un beneficiario di parte dell’eredità che verrà gravato dell’onere di provvedere, nei limiti del lascito ricevuto, alla cura dell’animale», spiega Francesca Zambonin, avvocato cassazionista e fondatrice di Avvocato Animali, che col cui studio si è recentemente occupata anche di un caso in cui il de cuius ha lasciato il proprio ingente patrimonio a due associazioni a difesa degli animali ma con l’obbligo di curare i suoi amati cagnolini, che hanno potuto così finire i loro anni senza alcun problema di affidamento e sostentamento.

«Già a partire dai primi anni Duemila avevamo acquisito sempre più esperienze e competenze nel campo del diritto degli animali e questa combinazione, unita alla nostra sensibilità verso la natura, ci ha spinto a creare il servizio specializzato dedicato agli animali - riprende Francesca Zambonin -. Abbiamo collaborato con diversi editori, associazioni e con la polizia di stato per diffondere informazioni accurate su tematiche spesso ancora in fase di definizione nella giurisprudenza italiana. E oggi, in un momento in cui le controversie legali legate agli animali domestici sono sempre più numerose, Avvocato Animali è il servizio ideale per chiunque condivida la propria vita con un cane, un gatto, un cavallo o qualsiasi altro animale d'affezione e desideri sentirsi libero di vivere e relazionarsi con il mondo esterno senza timore di comportamenti illeciti o sanzionabili».

Esperienza e professionalità

In vent’anni di attività lo studio ha affrontato una vasta gamma di casi. Alcuni balzati all’onore delle cronache, come la vicenda del cane che ha ricevuto in eredità un milione di euro, molti altri legati a questioni più comuni, come le dispute condominiali, la compravendita dei cuccioli, i morsi tra cani o a persone e la gestione degli animali in situazioni di separazione e divorzio. In queste situazioni, infatti, l’affidamento dell’animale cresciuto e accudito amorevolmente dalla coppia sono spesso ulteriore motivo di contrasto, «che nelle varie cause affrontate abbiamo risolto prevedendo, come del resto consente la legge, l’affidamento in custodia per periodi alternati a ognuno degli ex partner», spiega Francesca Zambonin.

Un team di esperti a supporto

Ad allevatori e professionisti del settore, invece, per prevenire problemi o affrontare controversie legate alla loro attività, Avvocato Animali offre il supporto di un team di avvocati esperti nel campo, fornendo consulenze mirate e supporto legale per garantire la salvaguardia degli interessi degli allevatori e dei professionisti che operano nel mondo degli animali. Una materia delicata e in continua evoluzione, specie negli ultimi anni, quando si è assistito a un progressivo ampliamento delle norme a tutela della salute e del benessere degli animali, a seguito del riconoscimento della loro natura di “esseri senzienti” e non di semplici “cose”.

«Seppur per la legge italiana - che divide tra i soggetti dotati di capacità giuridica e res (dal latino, cosa), che tale capacità giuridica non ha - gli animali non possano essere annoverati tra i soggetti che possano far valere dei diritti propri, il nostro ordinamento ha man mano introdotto delle norme dirette a tutelarne la salute ed il benessere e a punire chi ne provochi ingiustamente la morte o inutili sofferenze - spiega Francesca Zambonin -. Sono ora previsti come reati, punibili secondo le norme del codice penale, l’uccisione, il maltrattamento e gli atti di crudeltà verso gli animali; nel codice civile, è stato introdotto il divieto del pignoramento degli animali di affezione da parte dei creditori del proprietario e la nullità del divieto di detenere animali in condominio; nel codice della strada, la sanzione per omissione di soccorso nel caso in cui un’auto investa un animale e non presti soccorso».

Il team di avvocati di Avvocato Animali è in costante aggiornamento attraverso una serie di attività, tra cui la partecipazione a convegni e seminari di approfondimento, la redazione e consultazione di pubblicazioni specializzate e lo studio delle sentenze della giurisprudenza. «Ho visto cambiare rapidamente la materia e mi piace pensare che questo sia stato un successo condiviso da tutti coloro che, come noi, si sono fatti portavoce di una voce spesso incompresa: quella degli animali», conclude l'avvocato Francesca Zambonin.

Per maggiori informazioni: www.avvocatoanimali.com