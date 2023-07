"L'export della Lombardia è due volte quello di Portogallo o Finlandia"

L’export della Lombardia nel 2022 "è stato di 163 miliardi di euro, uno dei più importanti d’Europa, pari a oltre due volte quello della Finlandia o del Portogallo". Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada durante la sua relazione in occasione dell’assemblea generale dell’associazione degli industriali milanesi, svoltasi al Camozzi research center, hub tecnologico del gruppo a Lambrate. All'evento hanno partecipato imprenditori e dirigenti milanesi e sono intervenuti anche la presidente del consiglio Giorgia Meloni, il commissario europeo per il Mercato interno Thierry Breton, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il governatore della Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Beppe Sala.

La Lombardia ha la forza di un vero e proprio stato europeo"Il monte salari generato dalla manifattura lombarda - ha proseguito Spada - è pari a 28 miliardi di euro, cioè oltre 1/4 di quello dell’intera industria manifatturiera italiana. Nettamente superiore a quello delle manifatture di intere nazioni come la Svezia, il Belgio o la Danimarca. Questo territorio ha la forza di uno Stato intero: la politica ha la responsabilità di esserne pienamente consapevole. È da qui, infatti, che passa e si costruisce il futuro e la forza dell’economia. È da qui che si costruisce la politica industriale nazionale ed europea".

Spada ha poi voluto sottolineare alcuni tra i principali motivi di orgoglio del modello manifatturiero milanese. "La nostra industria manifatturiera possiede migliaia di campioni che operano con successo a livello internazionale in segmenti altamente specializzati della nostra manifattura. Secondo i dati di una ricerca inedita svolta da Fondazione Edison, quasi l’80% dell’export manifatturiero italiano viene realizzato da imprese medie, medio-grandi e grandi con un numero di occupati che va da 50 a un massimo di 4.999 addetti. Queste imprese sono in totale 9mila. A queste si aggiungono altre 27mila piccole imprese con un numero di addetti che va da 10 a 49, che coprono un restante 13%. Le imprese con più di 5mila addetti, invece, sono 13 e pesano per meno del 7% dell’export. Il nostro Paese, insomma, non è né penalizzato dalla mancanza di grandi gruppi industriali, né tanto meno schiacciato su imprese di piccole dimensioni. È proprio la taglia delle nostre imprese, infatti, che ci permette di essere leader a livello internazionale in quei segmenti produttivi in cui qualità, innovazione e flessibilità costituiscono fattori competitivi".

"Dobbiamo essere profondamente orgogliosi del nostro modello manifatturiero - ha proseguito Spada -, spesso accusato ingiustamente di fare pochi investimenti, di essere poco tecnologico, di non essere sufficientemente competitivo e di essere, perciò, inadatto a competere nella sempre più dura arena del mercato globale. Niente di più lontano dalla realtà".

Non è mancata qualche accenno al Pnrr e ai suoi problemi. "Conosciamo bene i problemi di impostazione, di tempi e di esecuzione materiale che il Pnrr comporta. Vi faccio un esempio che ci tocca direttamente: come Assolombarda, insieme a Comune di Milano e Regione Lombardia, stiamo lavorando alla costruzione di una "Casa degli Its" che raccolga in un’unica sede tutti gli Its operanti nel territorio. È un’operazione strategica perché la formazione tecnica garantisce una occupabilità di oltre l’80%. Bene: il Pnrr ha tra i suoi obiettivi quelli di favorire la formazione tecnica per mezzo degli Its, ma concede risorse solo per la riqualificazione degli edifici e non, come servirebbe nel nostro caso, per una nuova costruzione. È evidente che ci sia un problema di impostazione a monte del Piano che non segue la logica del buonsenso e della qualità dei progetti ma, al contrario, mette inutili paletti".

Spada è poi intervenuti anche sul tema del salario minimo. A margine dell'incontro ha detto: "Tutti siamo d'accordo che ci sia un minimo salariale, quello che è fondamentale è che passi attraverso la contrattazione e non attraverso la legge". Per il Spada "tutto il sistema di Confindustria ha dei contratti nazionali collettivi", quindi riconoscere un salario minimo "per legge potrebbe creare delle distorsioni, perché non considera le differenze nei contratti e potrebbe portare a una rincorsa verso il basso per chi ha un salario più alto".