Il Comune di Milano assumerà quasi 600 persone nel 2021

Il Comune di Milano ha programmato 582 assunzioni nel corso del 2021 in seguito ad un accordo con i sindacati, per una spesa di 17 milioni e mezzo di euro. Di queste assunzioni, 535 verranno effettuate scorrendo le graduatorie, 32 con bandi ad hoc, i restanti attraverso le stabilizzazioni e la mobilità interna.

Particolarmente significativo il piano per i servizi educativi con la previsione di assumere 70 istruttori e 4 funzionari. Concorsi previsti in polizia locale per assumere alcuni dei 33 nuovi innesti (per gli altri si ricorrerà allo scorrimento di graduatoria). I servizi bibliotecari saranno potenziati con 17 nuovi istruttori, l'assistenza sociale con 39 dipendenti e non mancano i servizi tecnici con 22 impiegati.

La previsione è comunque modificabile con l'aggiunta di ulteriori assunzioni se le risorse economiche nel frattempo lo permetteranno. I sindacati non sono tutti soddisfatti del piano. La "triade" Cgil-Cisl-Uil, con le loro federazioni della funzione pubblica, è soddisfatta, mentre i sindacati di base puntano l'attenzione sul fatto che i dipendenti del Comune di Milano continuano, inesorabilmente, a scendere, anche per l'effetto di "Quota 100", ovvero la possibilità di anticipare la pensione introdotta dal primo governo Conte: per loro, questo significa che Palazzo Marino non è più sempre in grado di fornire servizi di alta qualità ai cittadini. Attualmente i dipendenti del Comune sono circa 13.600. Questi sindacati sono anche contrari alla "privatizzazione" di servizi come il verde (che in realtà sarà affidato a MM dopo anni di consorzio privato) e Casa Jannacci, il dormitorio per senzatetto di viale Ortles, per la cui gestione è stato recentemente pubblicato un bando.