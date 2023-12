Chiude Swarovski in Galleria, all'asta il negozio

Nuova asta per un negozio in Galleria Vittorio Emanuele. Si tratta dei locali attualmente di Swarovski, affacciati sull'Ottagono, in scadenza il 24 gennaio 2024. Il noto brand del cristallo ha la concessione dello spazio dal 2012. La boutique si estende per 174,5 metri quadrati, su tre livelli con due vetrine, all'incrocio dei bracci della Galleria.

Il canone annuo a base d'asta è fissato in 506mila euro, pari a 2.900 euro al metro quadrato. La procedura pubblica prevede una prima fase, che servirà a individuare gli ammessi alla gara con incanto, valutando il valore delle proposte di utilizzo, il prestigio delle attività e il pregio estetico dei progetti che concorreranno.

La sesta asta all'incanto

L'apposita delibera per l'asta è stata approvata dalla giunta comunale di Milano venerdì 29 dicembre. "Apriamo la sesta asta all'incanto per i locali della Galleria da quando, nel 2019, questo tipo di procedura è stata introdotta dall’amministrazione, riservandola ai negozi che affacciano sull’Ottagono, gli spazi di maggior pregio e oggetto di più forte interesse", commenta l'assessore al patrimonio Emmanuel Conte: "È uno degli strumenti di cui ci siamo dotati per valorizzare la Galleria, affiancando al criterio della tutela del luogo e del suo significato storico e artistico quello della piena redditività dei beni pubblici".

La prima delle precedenti cinque aste si è tenuta a novembre del 2019 per il negozio ex Tim, aggiudicato da Armani per 1,9 milioni di euro (302 mq con base d'asta quasi triplicata). A febbraio del 2020, due aste: il negozio ex Armani è stato assegnato a Fendi, anche qui con base quasi triplicata, per 2,45 milioni (336 mq). Allo stesso tempo, il negozio ex Versace è stato aggiudicato da Dior, con base d'asta più che quintuplicata. La maison francese ha 'conquistato' il negozio da 253 mq per 5,05 milioni.

La quarta asta all'incanto è avvenuta a luglio del 2020, per il negozio ex Nara Camicie, con base d'asta raddoppiata: i 60 mq sono stati 'conquistati' da Santoni per 589mila euro. Infine, a novembre del 2022, il negozio ex Tod's da 188 mq è stato aggiudicato a Loro Piana per 2,3 milioni, con base d'asta più che quadruplicata.