Negozio Swarovski in Galleria, in 10 parteciperanno all'asta

L'attuale negozio di Swarovski in Galleria Vittorio Emanuele sarà conteso da 10 brand del lusso, che hanno partecipato alla gara indetta dal Comune di Milano a gennaio 2024. Tra loro la stessa Swaroski. Il negozio, che è grande 174,5 metri quadrati, conta tre livelli e due vetrine sul braccio laterale della Galleria, in prossimità dell'Ottagono.

La base d'asta è stata fissata a 506mila euro di canone annuale. Alla gara partecipano Swarovski, Montblanc, Damiani, Swatch, Tiffany, Prada, Valentino, Tory Burch, Samsonite e Jil Sander. Le buste con le offerte tecniche sono state aperte dalla commissione di gara, che ora assegnerà i punteggi alle proposte, valutando il valore delle proposte di utilizzo, il prestigio delle attività e il pregio estetico dei progetti, e deciderà le ammissioni all'incanto, con rilanci non inferiori a 50mila euro.

I precedenti

È la sesta asta all'incanto per i locali della Galleria da quando, nel 2019, questo tipo di procedura è stata introdotta dall’amministrazione, riservandola ai negozi che affacciano sull’Ottagono, gli spazi di maggior pregio e oggetto di più forte interesse. La prima delle precedenti cinque aste si è tenuta a novembre del 2019 per il negozio ex Tim, aggiudicato da Armani per 1,9 milioni di euro (302 mq con base d'asta quasi triplicata). A febbraio del 2020, due aste: il negozio ex Armani è stato assegnato a Fendi, anche qui con base quasi triplicata, per 2,45 milioni (336 mq). Allo stesso tempo, il negozio ex Versace è stato aggiudicato da Dior, con base d'asta più che quintuplicata. La maison francese ha 'conquistato' il negozio da 253 mq per 5,05 milioni.

La quarta asta all'incanto è avvenuta a luglio del 2020, per il negozio ex Nara Camicie, con base d'asta raddoppiata: i 60 mq sono stati 'conquistati' da Santoni per 589mila euro. Infine, a novembre del 2022, il negozio ex Tod's da 188 mq è stato aggiudicato a Loro Piana per 2,3 milioni, con base d'asta più che quadruplicata.