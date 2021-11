Milano, asta record per otto spazi: triplicata la base minima

E' un'asta 'record' per la partecipazione quella che si è chiusa per tredici spazi messi a bando a ottobre dal Comune di Milano in vari quartieri della città. Sono state cinquantaquattro le offerte pervenute agli uffici, relativi ad otto dei tredici spazi, mentre gli altri cinque sono rimasti senza offerte. L'assegnazione è al momento provvisoria, in attesa delle verifiche dei documenti. Il rialzo complessivo ha quasi triplicato la base d'asta: il valore minimo per gli otto spazi assegnati era di 66 mila euro, ma si è arrivati all'ammontare di aggiudicazione di oltre 180 mila euro in tutto.

Le assegnazioni hanno riguardato i due chioschi nel Parco Verga (zona Mac Mahon), di 28 metri quadrati ciascuno, la vecchia pesa di via Ripamonti 85, di 9 metri quadrati, e poi gli spazi di via Ortica 8 (61 metri quadrati, acquisiti ai sensi del codice antimafia), via Terraggio 1 (68 metri quadrati), via San Maurilio 8 (43 metri quadrati), via Rivoli 4 (99 metri quadrati) e via Bergamini 5 (37,58 metri quadrati). Senza offerte le due unità immobiliari di piazza Castello e gli spazi di via Montegrappa 8 e via Zecca Vecchia 4. Saranno oggetto di una successiva asta.