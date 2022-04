Astrazeneca apre la sede a Mind, assumerà 200 persone nel 2022

Astrazeneca, la multinazionale del farmaco diventata famosa in tutto il mondo per il vaccino contro il covid, mercoledì 27 aprile ha inaugurato la nuova sede a Mind, nell'area ex Expo dove sta nascendo il distretto dell'innovazione. Si tratta della prima azienda privata a trasferirsi. Lo aveva annunciato nel mese di novembre del 2021.

"Siamo molto felici di inaugurare oggi a Mind la nostra sede che sarà la nuova casa per più di 300 dei nostri colleghi che attualmente lavorano in qui a Milano nella sede centrale. Per Astrazeneca è un trasferimento strategico perché qua ci sono tutte le premesse per accelerare su ricerca e l'innovazione che sono parte del Dna di Astrazeneca", ha detto il presidente e amministratore delegato di Astrazeneca Italia, Lorenzo Wittum: "Il nostro piano per il triennio 2020-2023 continua: abbiamo più di 118 studi clinici in corso in 500 centri distribuiti su tutto il territorio nazionale e abbiamo 200 assunzioni previste entro il 2022. Continueremo a lavorare in questa direzione in sinergia con centri di Ricerca, università, start up, aziende private e Istituzioni pubbliche. È proprio per questo ci siamo trasferiti a Mind, con la volontà di integrarci in quello che è un luogo ideale per accelerare la nostra strategia di crescita".

Le 200 assunzioni previste nel 2002, secondo quanto riferito dall'azienda, porteranno a raggiungere mille dipendenti entro la fine dell'anno. "Astrazeneca - si legge in una nota - impiega il 72% di laureati nella propria forza lavoro: una quota superiore di quasi 20 punti percentuali alla media del settore e più che tripla rispetto alla media del paese".

"La presenza di Astrazeneca - aggiunge Igor De Biasio, amministratore delegato di Arexpo - è un segnale straordinario, testimonia che con Mind si sta realizzando un distretto dell'innovazione all'avanguardia a livello internazionale. Arexpo in partnership con Lendlease ha puntato a sviluppare sinergie tra le funzioni pubbliche e le imprese private, in un progetto che punta a vederle così interconnesse da poter generare innovazione insieme: una strategia che proseguirà anche nei prossimi anni".

Nuovo anticorpo monoclonale

Riguardo alla pandemia covid, Wittum ha spiegato che Astrazeneca ha distribuito 3 miliardi di dosi di vaccino in tutto il mondo in 14 mesi. Ora la ricerca dell'azienda è focalizzata su un anticorpo monoclonale per la prevenzione dei pazienti che non riescono a sviluppare anticorpi dopo le prime dosi di vaccino. "E' importante - ha commentato Wittum - perché c’è una grande quantità di pazienti che purtroppo non sono coperti e sono pazienti immunocompromessi e che è importante proteggere. L’anticorpo è già approvato da Ema e prontamente da Aifa, sono state acquistate 20 mila dosi e in questo momento stiamo lavorando con le regioni per accelerare la possibilità di fare arrivare concretamente ai pazienti questo anticorpo". Non è invece in programma un vaccino specifico contro la variante Omicron del coronavirus.

Governo, regione e comune presenti

All'inaugurazione erano presenti anche il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ("ci fa piacere che ci sia la volontà di investire in Italia, in particolare a Mind. Il governo intende mettere a frutto il potenziale che la ricerca italiana offre") e il sottosegretario alla salute Andrea Costa ("gli investimenti in Italia di aziende innovative del settore farmaceutico generano effetti positivi per l’intero paese. L’impegno del governo è quello di valorizzare queste esperienze e favorire la cooperazione pubblico-privato per migliorare l’accesso universalistico all’innovazione farmacologica. Le riforme collegate al Pnrr ci danno inoltre l’opportunità di rendere l’Italia ancora più attrattiva".

Ha presenziato anche Emanuele Monti, presidente della commissione sanità in consiglio regionale: "Se il nostro sistema sanitario rappresenta un'eccellenza in ricerca, è altrettanto vero che questa eccellenza può solo migliorare grazie al contributo degli investimenti privati". E per l'assessore alla città metropolitana di regione Lombardia, Stefano Bolognini, "vedere grandi aziende che incentivano e valorizzano i giovani è sempre molto positivo". La vice sindaca di Milano Anna Scavuzzo ha commentato che "per il futuro è necessario sempre più ripensare gli spazi e i tempi della routine della città, in un processo di innovazione e rigenerazione urbana di cui sono esempi virtuosi hub come Mind".