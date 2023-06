Perché Atm fattura anche in Grecia

Ci sarà un pizzico di Milano anche a Salonicco. Atm, infatti, gestirà la prima metropolitana automatica della Grecia proprio nella città sul Mar Egeo. Nei giorni scorsi la società milanese si è aggiudicata l'appalto in partnership con Egis, gruppo francese che opera nei settori dell’ingegneria delle infrastrutture.

Una commessa d'oro per le due società riunite sotto l'insegna Thema (azienda partecipata al 51% da Atm e per il 49% da Egis). La linea sarà inaugurata con i primi mesi del 2024 e per i prossimi 11 anni sarà gestita dalla cordata italo-francese che in cambio riceverà 250 milioni di euro.

La nuova metropolitana è oggi la più moderna opera pubblica della Repubblica Ellenica e l’unica linea driverless realizzata, che servirà la seconda città greca per numero di abitanti, oltre un milione. Con un’estensione di quasi 20 chilometri, diventerà il principale snodo per gli spostamenti interni alla città, strategica anche per il collegamento con il resto del paese.

Negli anni Atm ha acquisito un ruolo di rilievo a livello globale nella gestione delle metropolitane automatiche: dal 2008 a Copenaghen con le linee 1 e 2 e in seguito la 3 e 4 del Cityring, nel 2011 a Riyad dove ha avviato la prima linea della città e dal 2013 a Milano con la metro driverless M5 e successivamente con la M4 che collega l’aeroporto di Linate al centro città, inaugurata nel primo tratto lo scorso novembre.

"Siamo molto soddisfatti di questo importante risultato - dichiara Arrigo Giana, Amministratore Delegato di Atm - Un’ulteriore tappa nello sviluppo internazionale dell’Azienda, sempre più riconosciuta anche all’estero per la capacità nella gestione di reti e di sistemi complessi di mobilità".