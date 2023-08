A Milano potranno arrivare mille nuovi taxi in più

A Milano potranno esserci mille taxi in più. La decisione è arrivata dal governo che nella giornata di lunedì 7 agosto ha approvato il decreto "omnibus", testo in cui è presente anche un passaggio per fronteggiare l'emergenza taxi nelle grandi città.

Il provvedimento conferisce ai Comuni "la possibilità di rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive per l’esercizio del servizio soprattutto per fronteggiare periodi di straordinario incremento della domanda, con una durata, in ogni caso, non superiore ai dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi per esigenze di potenziamento del servizio", si legge in una nota del ministero dei Trasporti. Tradotto? A Milano dove ci sono poco meno di 5mila taxi (circa 4.850) palazzo Marino potrà richiederne quasi mille licenze in più.

"Si conferisce — spiega il governo — ai comuni la possibilità di rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive per l’esercizio del servizio soprattutto per fronteggiare periodi di straordinario incremento della domanda, con una durata, in ogni caso, non superiore ai dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi per esigenze di potenziamento del servizio. Le licenze possono essere rilasciate in favore dei soggetti già titolari di licenza, che possono poi valorizzarle attraverso affidamento anche a titolo oneroso a terzi purché in possesso dei requisiti".

Il provvedimento del governo, comunque, non è definitivo e potrà essere modificato nel corso del suo iter parlamentare. La situazione, dunque, potrà ancora cambiare. Nel frattempo l'universo dei tassisti ha iniziato a protestare. "I rappresentanti delle associazioni Tam, Atam e Claai Unione Artigiani - hanno spiegato in una nota i tassisti dopo l’incontro - sono intervenuti per ribadire la loro contrarietà sul documento trapelato nella sua interezza. Abbiamo altresì precisato che le forme di miglioramento del servizio in termini numerici che questo decreto intende applicare, porterà una confusione legislativa con sovrapposizione di competenze tra Comuni e Regioni. Utilizzeremo quindi tutti i nostri contatti per fare in modo che già nel consiglio dei Ministri e in fase di conversione in legge non si apra la strada a una destrutturazione del servizio".