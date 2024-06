A Milano ci sono gli affitti più cari di tutta Italia

Costa caro un affitto a Milano. Il significato è letterale perché per poter affittare un appartamento all’ombra della Madonnina bisogna spendere circa a 23,5 euro al metro quadro. In breve: per una casa di 90 metri quadri si spendono oltre 2.100 euro al mese. Cifra che è la più alta d’Italia, secondo l’ultimo report sui canoni di locazione pubblicato da Idealista.

A livello nazionale a maggio i canoni di locazione sono aumentati del 2,9%, raggiungendo una media di 13,9 euro/m², il prezzo più alto registrato da idealista dal 2012, anno della prima rilevazione. L’aumento dei prezzi ha interessato la maggior parte dei capoluoghi italiani: 52 centri hanno registrato un aumento, mentre 32 hanno segnato dei ribassi. Tra le città con i maggiori incrementi troviamo Campobasso (8,1%), Catanzaro (6,5%), Rimini (5,3%) e Caserta (5%). Anche i principali mercati cittadini italiani hanno mostrato un aumento dei canoni come a Torino (3%), Napoli (1,9%), Milano (0,6%), Palermo (0,3%) e Firenze (0,2%). Solo Roma ha registrato un calo marginale, dello 0,1%, mentre i ribassi più significativi del mese sono stati rilevati a Barletta (-9,9%), Trani (-7,7%), Chieti (-5,8%) e Asti (-4,9%).

Dopo Milano la classifica delle città con gli affitti più cari prosegue con Firenze (20 euro/m²), Bologna (17,3 euro/m²) e Roma (16,5 euro/m²). Anche Como, Napoli e Bolzano registrano valori superiori alla media nazionale di 13,9 euro/m² mensili, rispettivamente con 16 euro/m², 15 euro/m² e 14,7 euro/m². Al contrario, le città più convenienti per gli affittuari italiani sono Caltanissetta (4,6 euro/m²), Reggio Calabria (5,5 euro/m²) e Cosenza (5,6 euro/m²).

Aumentano gli affitti in città, ma anche nelle province. Sempre a maggio 80 province italiane hanno registrato un aumento dei canoni di locazione. In testa alla classifica ci sono(+20,6%), Latina (+18,1%) e Lecco (+14,1%). Altri aumenti a due cifre hanno interessato Campobasso (11,6%), Catanzaro (11,4%), Massa Carrara (10,7%) e Arezzo (10%). Le principali province italiane mostrano tutte un trend di crescita: Roma (2,9%), Torino (2,6%), Napoli (1,9%) e Milano (0,9%). Le province di Chieti e Modena non hanno registrato variazioni rispetto ad aprile, mentre 21 province hanno segnalato dei cali, con i ribassi più significativi a Verbano-Cusio-Ossola (-13,8%), Rimini (-6,2%) e Bolzano (-6%).