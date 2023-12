Sala ha detto che i conducenti Atm dovrebbero guadagnare di più

I dipendenti di Atm dovrebbero guadagnare di più. È, in sintesi, quello che sostiene il sindaco di Milano Beppe Sala. Il motivo dietro alla dichiarazione è semplice: l'azienda di trasporti pubblici di Milano sta facendo fatica a trovare conducenti per bus, metro e tram.

L'azienda di Foro Bonaparte sta cercando 300 conducenti e per incentivare i dipendenti ha deciso di finanziare (alla metà di loro) il corso per la patente D e la carta di qualificazione del conducente (che costa più di mille euro), nonché un contributo per l'affitto di un appartamento, di 3.000 euro, per i neo conducenti che non vivono nei dintorni di Milano.

"Dove si produce più ricchezza, bisogna distribuire meglio i salari", ha detto il sindaco Sala lunedì mattina parlando con i giornalisti a margine dell'evento 'Il Patto per il lavoro di Milano nel ventennale della legge Biagi' a Palazzo Reale. "Credo che qui il tema ci riporta anche al tema dell' abitare a Milano. Abitare a Milano costa di più - ha spiegato Sala -. Non so quale sia la formula. Ho visto nelle scorse settimane dibattiti sulla differenza possibile di retribuzioni legate alle diverse aree geografiche. Nessuno vuole rinnegare i percorsi del passato e anche le conquiste sindacali del passato. Quello che io credo è che laddove si produce più ricchezza bisogna distribuire meglio in termini di salari".

"Faccio una domanda che non vuole essere provocatoria ma pragmatica. Siccome lo stanno facendo le aziende, ad esempio ne ha parlato l'amministratore delegato di Intesa, perché non lo deve fare il pubblico? Cioè laddove c'è più ricchezza ne devono godere di più i dipendenti privati, ma anche quelli pubblici" ha aggiunto Sala. "Una formula va trovata, così è chiaro che qua si fa troppa fatica e quello che stiamo vedendo rischierà di essere ancora più significativo in futuro", ha concluso.