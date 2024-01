A Milano le polizze auto sono aumentate del 39%

Sono sempre più care le polizze auto a Milano. Nel mese di dicembre una copertura Rc - il requisito minimo per poter circolare - è arrivata a costare mediamente 520,79 euro, in crescita del 39% rispetto allo stesso dato di 12 mesi fa. È quanto emerge dall'osservatorio di Facile.it.

Milano, tuttavia, non è la città in cui si registrano aumenti più salati. Va peggio a Bergamo (+41,7%), Mantova (40,8%), Cremona (39,5%) e Brescia (39,3%). Aumenti minori, invece, a Como (38%), Lodi (37,4%), Varese (36,7%), Pavia (36,6%), Sondrio (34,4%), Monza e Brianza (33,8%) e Lecco (28,7%).

Provincia Media migliori tariffe RC auto dicembre 2023 % variazione rispetto a dicembre 2022 Bergamo 488,87 € 41,7% Brescia 503,79 € 39,3% Como 505,91 € 38,0% Cremona 490,67 € 39,5% Lecco 446,09 € 28,7% Lodi 486,05 € 37,4% Mantova 511,05 € 40,8% Milano 520,79 € 39,0% Monza e Brianza 497,05 € 33,8% Pavia 517,17 € 36,6% Sondrio 448,42 € 34,4% Varese 477,14 € 36,7% Lombardia 503,48 € 38,1% Italia 618,55 € 35,0%

Tabella - Fonte Facile.it

Aumenti per tutti, ma soprattutto per i 130mila automobilisti lombardi che hanno causato un sinistro con colpa. Quest'ultimi vedranno aumentare il costo dell’Rc auto e peggiorare la propria classe di merito; se a livello regionale la percentuale è pari al 2,49%, in provincia di Milano il valore scende al 2,48%. Analizzando il campione su base provinciale al primo posto si trova Sondrio (2,82%), seguita da Como (2,80%), Pavia (2,70%), Monza e Brianza (2,69%), Mantova (2,60%) e Lecco (2,51%). Valori inferiori alla media regionale per Milano (2,48%), Brescia (2,46%), Bergamo (2,41%), Varese (2,32%) e Lodi (2,28%). Chiude la classifica lombarda Cremona (1,90%).