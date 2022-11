L'inflazione fa aumentare (anche) gli affitti a Milano

Sale l'inflazione e a Milano salgono anche i prezzi di alcune tipologie di affitto (quelli che hanno la revisione annuale del contratto d’affitto). L’Istat, infatti, ha pubblicato l’aggiornamento dell’indice Foi per il mese di ottobre 2022, che fa registrare un aumento dell’11,5% su base annuale.

L’effetto dell’inflazione sulle locazioni è tangibile e a Milano, dove la media degli affitti è la più cara d’Italia, sui trilocali si potrebbero registrare canoni di locazione più alti di 115 euro al mese (1.380 euro in più all'anno). Aumenti significativi anche per chi vive in un trilocale in affitto a Bolzano, dove ci vorranno 104 euro in più al mese (1.248 euro in più all’anno). Non va tanto meglio nemmeno agli inquilini di Bologna (87 euro in più al mese e 1.044 all’anno) Roma e Firenze (86 euro in più al mese e 1.031 all’anno). Mediamente l'aumento medio delle locazioni sui trilocali in Italia sarà di 69 euro al mese (828 euro annui).

I dati sono emersi da un'analisi dell'ufficio studi di Idealista; il portale ha calcolato quanto inciderà l’aumento dell’inflazione sull’adeguamento dei contratti di locazione di un trilocale in base all’Indice dei prezzi al consumo aggiornato e pubblicato dall’Istat. L'aumento dell'inflazione incide direttamente sui contratti di locazione legati all’indice Foi, ovvero quelli che prevedono la formula di durata 4+4. Il report si è concentrato sulla media dei canoni di locazione richiesti negli annunci di trilocali in affitto pubblicati su idealista. Per lo studio è stato scelto questo taglio immobiliare nello specifico perché si tratta di quello più richiesto dalle famiglie, la categoria su cui l’aumento dell’inflazione pesa maggiormente.