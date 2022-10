A Milano continuano ad aumentare i prezzi delle case

Continuano a crescere i prezzi delle case a Milano e le nuove costruzioni vengono vendute mediamente a 6.167 euro al metro quadro, il 5,7% in più rispetto all'anno scorso. Si tratta di un trend consolidato dato che a fine 2019, prima del Covid, il prezzo medio al metro quadro era di 5.210 euro al mq. I dati sono frutto del report "Rilevazione dei prezzi degli Immobili della Città Metropolitana di Milano" sul primo semestre 2022 realizzata da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

I prezzi più alti si registrano in pieno centro, letteralmente all'ombra della Madonnina. primo posto Spiga - Montenapoleone: €/m² 13.300 al primo semestre 2022, rispetto a 12.950 al primo semestre 2021, +2,7%; segue Vittorio Emanuele - S.Babila con 12.650 rispetto a 12.425, +1,8%; quindi Diaz - Duomo – Scala con 12.200 rispetto a 11.875, +2,7%. Troviamo poi Parco Castello con 11.550 rispetto a 11 mila, +5%; Brera con 11.250 rispetto a 10.725, +4,9%; Cairoli – Cordusio con 10.900 rispetto a 10.625, +2,6%; Venezia – Monforte con 9.850 rispetto a 9.425, +4,5%.

Crescono i prezzi soprattutto a nord Milano, + 10,8% nell’area rispetto al +5,7% medio in città. In particolare: crescono Padova – Palmanova con 3.600 rispetto a 2.925, + 23,1%; Lagosta - Stazione Garibaldi con 6.150 rispetto a 5.200, +18,3%; Salomone – Bonfadini con 3.200 euro al mq al secondo semestre rispetto a 2.725 del primo semestre, +17,4%; Fulvio Testi - Cà Granda con 3.825 rispetto a 3.275, +16,8%.

"Non si ferma la domanda, non solo da parte di chi a Milano vive e lavora, ma anche degli stranieri, che scommettono sulla città - ha detto Vincenzo Albanese, membro di giunta della Camera di commercio -. Si tratta di uno scenario in rapida evoluzione, in una logica di crescente smart living e smart working, che culmina in una nuova ricerca di qualità della vita. Per questo sono centrali i nuovi progetti di ampia portata, che stanno dando un nuovo aspetto alla città e che vedono al centro lo sviluppo di una dimensione green, un’attenzione crescente a salute e benessere. Si sviluppano nuovi quartieri intorno ad una crescente rete di collegamenti interna e interurbana, a partire dalla linea 5 della metropolitana. Certamente Milano presenta un mercato più vivace rispetto alle altre realtà, grazie ai numerosi progetti in essere, quali la rigenerazione degli ex scali e gli interventi legati alle Olimpiadi 2026".