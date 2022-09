Chi lavora a Milano deve essere pagato di più, secondo il sindaco Sala

Chi lavora a Milano deve guadagnare di più. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante il dibattito con il comandante generale dell’arma dei carabinieri, Teo Luzi, in occasione del decennale di studi sulla criminalità organizzata del dipartimento di studi internazionali.

"Buona parte del lavoro in Italia è pagata troppo poco, dobbiamo partire da questa affermazione - ha detto il primo cittadino di Milano -. Vale per un carabiniere, vale per un amministrativo in tribunale, vale per tutta una serie di lavori. Quando ho detto che un’insegnante a Milano doveva guadagnare di più del resto d’Italia sono stato lapidato: ma non parlo di gabbie salariali e non discuto quanto debba guadagnare un insegnante in Calabria, sicuramente non di meno, ma se Milano è una città costosa dobbiamo trovare una formula - ha precisato -. Vuoi dare un premio per la performance? Per la presenza? Se no continuiamo a nascondere la polvere sotto il tappeto e rendiamo Milano una città meno attrattiva. Così lavoriamo su un’impostazione pauperistica".

Non è la prima volta che Sala affronta il tema dei salari. A maggio Sala aveva detto che il comune faceva fatica a trovare dipendenti proprio a causa del salario troppo basso per il costo della vita di Milano. Nel luglio 2020, invece, aveva spiegato che era "intrinsecamente sbagliato" che un dipendente pubblico a parità di ruolo e funzione guadagni lo stesso stipendio a Milano e a Reggio Calabria.