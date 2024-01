I tassisti di Milano contro l'aumento dei taxi: scatta il ricorso al Tar

Azzoppare la delibera di palazzo Marino che punta ad aumentare il numero dei taxi di 450 unità. È l'obiettivo dei tassisti che nella giornata di mercoledì 10 gennaio, attraverso sindacati e cooperative, hanno presentato un ricorso al Tar contro il testo approvato dal comune lo scorso 9 novembre. Il ricorso è stato presentato da Tam, Satam, Unione artigiani insieme ai radiotaxi 024040 e 028585.

"Il nostro scopo è che sia applicata la legislazione vigente qualora si intendano rilasciare nuove licenze e che, per l'effetto, sia tutelata la nostra categoria", si legge in una nota. Secondo le associazioni di categoria, infatti, le nuove licenze verrebbero proposte a prezzi stracciati, circa il 50% in meno rispetto all'attuale valore di mercato. "Tale decisione, avallata incredibilmente anche dall'Autorità di regolazione dei trasporti, costituisce una evidente violazione di legge e mina l'intero bilanciamento del sistema per superare l'emergenza trasporti ideato da governo e parlamento nell'estate scorsa", hanno continuato.

"Il decreto Asset fa riferimento al valore attuale di mercato delle licenze e non è prevista alcuna scontistica - ha detto Pietro Gagliardi, coordinatore taxi di Unione Artigiani -. A palazzo Marino chiediamo semplicemente l'applicazione della legge e non solo la parte che più le conviene".

La delibera di palazzo Marino

Palazzo Marino, utilizzando una legge approvata dal governo Meloni che consente di aumentare del 20% il "parco taxi" cittadino, ha deciso di indire un bando per 450 nuove licenze.

Le licenze saranno a pagamento e il 100% del ricavato verrà suddiviso tra i tassisti ad oggi in servizio. Il comune ha deciso di prevedere incentivi sul contributo per chi avrà l’auto adibita al trasporto di persone con disabilità (-20%) e per chi farà turni serali o notturni o nei fine settimana per 5 anni (-30%). La riduzione arriverà fino al 40% per chi rispetterà entrambi i criteri. I nuovi tassisti dovranno utilizzare auto a basso impatto ambientale e conoscere la lingua inglese.

Inoltre il comune ha aperto la procedura per concedere, a chi ha la licenza, la doppia guida (due persone che si alternano sullo stesso taxi fino a 16 ore al giorno). In questo caso la stima è di raggiungere 100 adesioni.