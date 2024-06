Azzorre-Milano Malpensa: due voli settimanali con Azores Airlines

Azores Airlines ha dato il via ai collegamenti diretti tra Milano e la città di Ponta Delgada (Azzorre) con il volo inaugurale operato dall'Airbus A321 LR “Peaceful”, partito da Ponta Delgada alle 7.30 (ora locale) e ritorno a Ponta Delgada alle 16.50 (ora locale).

"Questo collegamento è il risultato di un processo che ha visto fortemente impegnati la compagnia aerea e gli agenti di promozione. Milano è una destinazione importante per la confluenza di traffico e per i nuovi flussi turistici. Milano Malpensa è il secondo aeroporto italiano in termini di traffico passeggeri e serve una delle aree metropolitane più grandi dell’Unione Europea. Inoltre, rappresenta il quinto mercato di origine dei turisti che visitano l'arcipelago delle Azzorre", si legge in una nota.

"Le Azzorre sono un'affascinante destinazione del medio Atlantico e i turisti italiani hanno mostrato interesse nell'esplorare le sue meraviglie naturali. Secondo uno studio realizzato da IPDT - Turismo e Consultoria, i turisti che visitano le Azzorre dimostrano un alto livello di soddisfazione e l'intenzione di consigliare la destinazione. L'ente Tourism of Portugal ha registrato un numero significativo di ospiti italiani nell'arcipelago, con 26mila ospiti nel 2023 e un totale di 72mila pernottamenti. Questo volo diretto rappresenta il modo più comodo e veloce per raggiungere le Azzorre", prosegue lo scritto.

Per celebrare l'inizio delle operazioni dirette, l'aeroporto di Milano Malpensa ha organizzato un evento simbolico che ha previsto il tradizionale taglio del nastro e la condivisione di una torta commemorativa. Un'accoglienza altrettanto calorosa è stata preparata all'Aeroporto João Paulo II, a Ponta Delgada, dove i passeggeri sono stati omaggiati da Visit Azores con souvenir della destinazione e non sono mancate foto iconiche con l'equipaggio e le personalità presenti all'evento. Secondo Graça Silva, Sales, Marketing, Sales, and Communication Director di Azores Airlines, “questa sarà un'altra scomessa vincente. Con questa operazione, Azores Airlines continua a consolidare le scommesse commerciali che sta attuando nel continente europeo. Anche se siamo solo all'inizio dei collegamenti, la domanda registrata finora ci permette già di prevedere un’ottima operatività estiva, durante la quale scommetteremo su un mercato con un grande potenziale di crescita”.

Scalo verso Boston

L'orario dei collegamenti prevede anche uno scalo tecnico alle Azzorre prima di raggiungere la città di Boston, destinazione di riferimento del Nord America. Inoltre, i passeggeri possono scegliere l'opzione StopOver Azores, che consente una sosta intermedia nell'arcipelago fino a sette giorni prima di proseguire il viaggio verso la destinazione finale. Le prenotazioni sono disponibili attraverso i canali di vendita di SATA Azores Airlines (Contact center, sito web, uffici commerciali) nonché tramite le agenzie di viaggio.