Banca Agricola Popolare di Ragusa: inaugurati i nuovi uffici dedicati alla consulenza a Milano

Si rafforza la presenza a Milano di Banca Agricola Popolare di Ragusa, la più grande Banca indipendente della Sicilia, con l’apertura dei nuovi spazi dedicati alla consulenza accanto alla Filiale di Milano.

“I nuovi spazi nel cuore di Milano diventano un luogo di riferimento per l’erogazione di un servizio di qualità e coerente con le crescenti aspettative della Clientela”, come dichiara Arturo Schininà, Presidente dell’Istituto: “L’inaugurazione di oggi rappresenta un traguardo importante per la Banca e testimonia l’impegno nell’accompagnare i Soci e i Clienti nel loro percorso di crescita.”

Saverio Continella, Amministratore Delegato di BAPR, aggiunge: “Quella di oggi è un’operazione che sancisce un percorso già avviato da tempo sull’evoluzione del modello di servizio e di posizionamento della Banca. Il centro di Milano rappresenta un privilegiato punto di partenza per valorizzare la relazione Banca-Cliente orientata all’erogazione di consulenza a valore aggiunto”.

Banca Agricola Popolare di Ragusa

Con oltre 19.000 Soci, circa 800 dipendenti e 83 filiali, Banca Agricola Popolare di Ragusa è la maggiore banca siciliana e il punto di riferimento per la crescita economica e sociale del territorio, promuovendo i valori di sostenibilità, lealtà, concretezza e solidarietà. BAPR ha nel proprio corredo genetico la spinta all’innovazione e all’efficienza per permettere a famiglie, imprese e Soci di realizzare i loro progetti di vita attraverso l’eccellenza di un modello di servizio, disegnato sulle persone e improntato alla creazione di valore sostenibile per la comunità. L’anima popolare della banca esalta un approccio volto all’accoglienza e all’ascolto dei Clienti per tutelarne il risparmio, sostenerne i progetti di crescita e valorizzare il patrimonio culturale e naturale del territorio attraverso un approccio sostenibile alla creazione di valore.