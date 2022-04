A Milano non funzionano bancomat e carte di credito: cosa sta succedendo

"Il bancomat non va, non funziona". Questa volta non era una scusa di qualche commerciante che non voleva accettare il pagamento con la carta ma è la realtà: il sistema di pagamento - a Milano come nel resto d'Italia - ha smesso di funzionare nella tarda mattinata di venerdì 15 aprile a causa di un problema dei sistemi di Nexi, società che gestisce i pagamenti digitali.

I disservizi sono iniziati intorno alle 12 quando sono state negate le prime transazioni. In pochi minuti le casse dei supermercati hanno smesso di accettare pagamenti digitali e diversi clienti hanno abbandonato carrelli carichi di spesa. Stessa situazione anche nei negozi, pompe di benzina e ristoranti.

Attualmente (13:45) il problema sembra in fase di risoluzione: funzionano i pagamenti sui circuiti Maestro e Visa mentre ci sarebbero ancora problemi con Mastercard. In una nota pubblicata da Today Nexi ha fatto sapere che "I disservizi che si sono verificati tra le 11.45 e le 12.15 in varie zone d'Italia per quanto riguarda i pagamenti con carte e bancomat che passano attraverso i circuiti gestiti da Nexi sono stati risolti e i servizi sono stati ripristinati".

Secondo quanto reso noto i problemi sui pagamenti elettronici sarebbero stati causati da inconvenienti tecnici verificatisi sull'infrastruttura di Nexi e legati a un disservizio di Ibm, uno dei fornitori della paytech.