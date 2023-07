Uffici, negozio o atelier: così rinasceranno i caselli di Milano

Potranno trasformarsi in negozi, uffici o spazi espositivi. In breve: torneranno a vivere i caselli daziari di Milano. Palazzo Marino aprirà una gara pubblica per assegnare in concessione per 12 anni tre ex caselli di sua proprietà. Si tratta dei due ex dazi di piazza Cinque Giornate e del casello est di piazza XXIV Maggio. La delibera che detta le linee di indirizzo della procedura ad evidenza pubblica è stata approvata dalla Giunta di Palazzo Marino e prevede l’assegnazione degli spazi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

"Il percorso di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune prosegue anche per le antiche porte di Milano - ha spiegato l’assessore al Bilancio e Patrimonio, Emmanuel Conte - . I caselli raccontano la storia di Milano e anche se hanno perduto la loro originaria funzione, possono essere riconnessi con la vita quotidiana della città, per trovare vita nuova".

Gli spazi dei tre caselli sono destinati ad attività espositive, commerciali e di ufficio. Ai 60 punti previsti per l'offerta tecnica se ne aggiungono un massimo di 40 per l'offerta economicamente più vantaggiosa. Per i 140 metri quadri di ciascun casello di piazza Cinque Giornate, si parte da 41.618 euro di canone annuo, mentre per i 335 metri quadri dell’ex dazio est di piazza XXIV Maggio, il canone annuo posto a base d’asta è di 44.987 euro. Una volta assegnati i punti dell'offerta tecnica e stabilita una graduatoria, la Commissione aggiudicatrice aprirà le buste con l'offerta economica e sarà stilata la classifica definitiva.

"Obiettivo del bando è che la valorizzazione sociale e culturale dei caselli – ha proseguito Conte – accompagni quella economica. Nella gara è infatti previsto che tra gli elementi che concorrono a valutare il progetto vi sia l’insediamento di attività e funzioni aggiuntive di tipo aggregativo o culturale che favoriscono l’attrattività e l’accessibilità degli spazi".