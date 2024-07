Il bando da 5 milioni di euro per i rifugi di montagna: in cosa consiste

Forse nei mesi estivi, più che in quelli invernali, i milanesi si riversano i montagna. Arrivano proprio in questi giorni 5 milioni di euro per sostenere i gestori e i proprietari di rifugi alpinistici ed escursionistici situati in Comuni montani o parzialmente montani, iscritti nell’elenco regionale della Lombardia.

Sono le risorse messe a disposizione dal nuovo bando avviato dall’assessore a Enti locali, montagna, risorse energetiche e utilizzo risorse idriche, Massimo Sertori, finalizzato al finanziamento di interventi di realizzazione, ampliamento, manutenzione straordinaria e ristrutturazione ai fini dell’innovazione tecnologica, della riqualificazione, della sicurezza, dell’accessibilità, dell’efficientamento energetico e della mitigazione dei fenomeni naturali, dei rifugi lombardi.

I beneficiari possono essere soggetti pubblici, privati e associazioni. Gli interventi finanziati dovranno essere conclusi e rendicontati entro il 31 agosto 2026.

“Anche quest’anno - spiega Massimo Sertori - Regione e il mio assessorato si dimostrano concretamente al fianco dei nostri rifugisti, mettendo a disposizione risorse importanti per riqualificare e valorizzare queste realtà montane e, in particolare, migliorare i servizi offerti nonché la sicurezza a tutti i fruitori”.

“Una nuova misura a favore delle zone montane - continua Sertori - che rientra nella strategia strutturale di rafforzamento e di valorizzazione della montagna lombarda che in questi anni stiamo portato avanti con convinzione”.

Il bando finanzia le seguenti tipologie di intervento: