Non solo griffe: in Galleria sarà messo a bando anche il tabaccaio

Prosegue la valorizzazione degli immobili commerciali in Galleria Vittorio Emanuele e nelle strade adiacenti, da parte del Comune di Milano. Subito dopo l'aggiudicazione, da parte di Tiffany, del negozio ex Swarovski per la cifra record di 3,6 milioni di euro all'anno (circa 20mila euro al metro quadrato), è la volta di un punto vendita decisamente più piccolo: 26 metri quadrati e una sola vetrina in via Silvio Pellico 6. Il canone di partenza dell'asta sarà di 48.100 euro all'anno (1.800 euro/mq).

Si tratta della tabaccheria, per la quale fino a novembre del 2023 era in corso una convenzione con un'impresa individuale, poi disdetta da Palazzo Marino. Quasi certamente continuerà ad essere tabaccheria, perché nelle linee di indirizzo approvate dalla giunta comunale, che precedono il bando vero e proprio, si indica come destinazione d'uso più opportuna quella commerciale, ad esclusione della ristorazione e delle attività normalmente escluse dai bandi comunali (phone center, sexy shop, centri massaggi e altro ancora), e si indica, tra le funzioni merceologiche che si potranno comprendere nelle proposte, proprio quella di bar-tabacchi.

La durata della concessione sarà di 18 anni, con manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del vincitore del bando, che non potrà essere già presente nei bracci della Galleria a meno che non riconsegni la precedente unità occupata. Saranno assegnati al massimo 60 punti all'offerta tecnica e al massimo 40 a quella economica. Nel bando si chiederà esplicitamente di evidenziare "l'eccellenza e l'alta qualità della proposta di utilizzo".