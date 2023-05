Esselunga apre un nuovo bar Atlantic in un supermercato

Esselunga ha aperto un nuovo bar Atlantic all'interno del negozio di viale Suzzani a Milano. L'inaugurazione si è tenuta mercoledì. Si tratta del 113esimo bar della nota catena di supermercati. In tutto sono 7 le persone assunte per lavorare nella struttura, che offre servizio di caffetteria e cucina. Nella sala del bar ci sono 25 posti a sedere ma l'obiettivo è arrivare a 45 con un successivo ampliamento (al chiuso) più altri 20 posti a sedere all'esterno.

I bar Atlantic di Esselunga

La storia dei bar Atlantic è lunga 20 anni. Nel 2003 nasce il primo locale a Pantigliate (Milano). Oggi, le caffetterie disegnate in principio da Vico Magistretti, architetto e designer milanese, rappresentano una realtà consolidata nel panorama della ristorazione, in forte espansione e tra le prime in Italia nel suo settore, con circa nove milioni di clienti ogni anno.

I bar Atlantic offrono un servizio di ristorazione completa: prime colazioni, pranzi, aperitivi, secondo ricette a base di ingredienti selezionati e che provengono direttamente dai negozi Esselunga. La scelta è molto ampia: i primi e i secondi, la panineria, le insalate, le macedonie, le torte, le spremute di frutta fresca e tante specialità preparate al momento con un menu in continuo rinnovamento, attento anche ai trend.

Per i bar Atlantic innovazione vuol dire anche utilizzare supporti digitali per ridurre gli sprechi: per questo nel nuovo format dei bar, disegnato dallo studio di architettura AB Rogers Design, sono presenti totem digitali che consentono ai clienti di visualizzare tutti i piatti disponibili e prenotare quelli desiderati: la loro preparazione avviene sul momento e sono serviti al cliente con un sistema a chiamata.