McDonald's donerà 2.500 pasti alla mensa dei poveri di Milano

Dalle cucine di McDonald's ai tavoli della mensa dei poveri. Sono 2.500 i pasti caldi che verranno donati fino alla fine di gennaio 2022 dal colosso del fast food al Refettorio Ambrosiano di Milano. Grazie alla collaborazione con Caritas Ambrosiana, l’iniziativa "Sempre aperti a donare" è stata prorogata fino alla fine di gennaio 2022 e vedrà la donazione di 100 pasti caldi a settimana, per un totale di 2.500 pasti. Un gesto concreto e di supporto nei confronti delle persone più fragili che ha proseguito a pieno regime anche nel mese di agosto, periodo in cui Milano si svuota lasciando sole migliaia di persone, a volte anche senza cibo a sufficienza.

I 100 pasti caldi sono preparati ogni settimana nei ristoranti McDonald’s del centro della città, tra cui il McDonald’s di San Babila, Duomo e Galleria. Tutti i pasti, inoltre, vengono consegnati al refettorio ambrosiano da alcune aziende di delivery attive a Milano.

"Siamo orgogliosi di poter fare la nostra parte in questa missione proseguendo il progetto 'Sempre aperti a donare' da agosto fino a gennaio 2022, consapevoli che il tema della povertà alimentare nel capoluogo lombardo e, in generale, nel nostro paese, si aggrava sempre di più soprattutto nel periodo estivo", ha detto Dario Baroni, amministratore delegato di McDonald’s Italia.

Il progetto è partito a dicembre 2020, prima dello scoppio della pandemia da coronavirus. "Purtroppo, la crisi prodotta dalla pandemia ha approfondito il solco tra chi possiede tutto e chi non ha nulla - ha sottolineato Luciano Gualzetti, direttore della Caritas Ambrosiana -. La solidarietà è il punto di partenza per ristabilire un rapporto più equilibrato tra le persone. Donazioni come queste oltre ad offrire un aiuto concreto, servono per mettere in luce le contraddizioni e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della povertà".