Beni confiscati alla mafia, dalla Regione 4 milioni di euro ai comuni e ai concessionari

Già stanziati quattro milioni di euro per finanziare interventi di riqualificazione dei beni immobili confiscati alle mafie. La Regione Lombardia ha pubblicato un bando che mette in "palio" la metà dello stanziamento per gli anni 2021 e 2022, destinati alle amminstrazioni locali a cui sono stati assegnati beni confiscati, mentre la parte restante va ai concessionari. Lo rende noto l'assssore regionale Riccardo De Corato, che ha la delega ai beni confiscati. I Comuni e i concessionari hanno tempo fino al 31 marzo 2021 per fare domanda.

Il recupero e il riutilizzo dei beni confiscati è, da tempo, parte della politica di promozione della cultura della legalità. Molto spesso, infatti, case, capannoni, negozi e cascine appartenute alla criminalità organizzata vengono "restituite" alla collettività con un uso sociale, visibile e tangibile da parte della cittadinanza.

In Lombardia sono presenti 1.944 immobili e 279 aziende in gestione e 1.153 immobili e 85 aziende destinati (dati Anbsc - Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).