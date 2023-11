“Bertolaso assolda infermieri stranieri. risolviamo prima i problemi dei sanitari e sociosanitari: a partire da quelli di asst nord milano”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Mentre l’Assessore alla Sanità di Regione Lombardia annuncia accordi per fare arrivare negli ospedali lombardi infermieri, rimangono aperti molti problemi della sanità lombarda. Da mesi ad esempio, dura il “pasticcio” in cui si è trasformato quello che doveva essere il passaggio da poliambulatori a Case di comunità. FIALS (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità), uno dei sindacati più presenti e attivi nell’ambito della professioni sanitarie con oltre 45.000 iscritti, da mesi denuncia senza effetto una situazione assurda. Il piano della Regione( DGR n. XI/6607 dello scorso 30 giugno 2022) per trasformare i poliambulatori in case di comunità, nel caso dell'Asst Nord Milano sì è trasformato in un limbo in cui a rimetterci sono tutti: pazienti e operatori sanitari e amministrativi dei Poliambulatori di Milano, ad oggi, ancora afferenti giuridicamente ed economicamente alla ormai cedente ASST Nord Milano ma, di fatto, gestiti dai prossimi cessionari delle altre ASST dell’hinterland milanese, di cui però non sono ancora dipendenti. La decisione ha previsto la cessione di 11 strutture poliambulatoriali, quali future sedi delle Case di Comunità, con circa 200 lavoratori che, dal 01.10.2022, sono stati distaccati non fornendo alcuna indicazione all'Azienda circa i tempi ed i modi di cessione. Il limbo in cui questi lavoratori si trovano, sta determinando l’acuirsi ed il procrastinarsi in particolare di alcune criticità che hanno avuto e stanno continuando a generare ricadute inaccettabili sul personale interessato: 1.Impossibilità di svolgere la libera professione a supporto indiretto; 2.Difficoltà su ferie e permessi. Esse vengono autorizzate da un responsabile dell’ASST, prossima cessionaria, ma non dal proprio superiore gerarchico dell’ASST Nord Milano, che conosce i bisogni e i carichi di lavoro dei singoli; 3 Rischio serio di depauperamento dei fondi aziendali che mettono in forse gli incentivi. In particolare si teme per la possibilità di aumentare le indennità accessorie del disagio (indennità notturna e pronta disponibilità) e l'applicazione dei DEP al 50% (nuovo sistema di progressione economica orizzontale dal 2023) per l'anno corrente ed il sistema della performance e del premio individuale maggiorato riguardo la produttività individuale. Mauro Nobile, Segretario Generale FIALS Milano: “Siamo fortemente rammaricati perché nei tavoli di confronto convocati dalla Direzione Generale Welfare, all'ordine del giorno non viene nemmeno inserita la tematica del “limbo poliambulatori”: Bertolaso dovrebbe pensare a situazioni come queste, prima di rivolgersi a cercare personale all’estero”.